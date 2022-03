Lens-Brest: les Sang et Or surpris par un bijou d'Honorat

Large dominateur pendant toute la rencontre, le RC Lens s'incline à domicile face au Stade Brestois (0-1), porté par un chef-d'oeuvre de Franck Honorat. Les Sang et Or voient le top 5 du championnat s'éloigner.

Un beau cadeau pour la 300e de Michel Der Zakarian sur un banc de Ligue 1. Le Stade Brestois vient de réaliser un joli coup en s’imposant à Bollaert ce samedi (1-0) grâce à un but magnifique d’Honorat, tout en solitaire. Toujours 7e, Lens pourrait perdre gros au terme de cette 27e journée de Ligue 1.

Kakuta incisif, Bizot décisif

Les Sang et Or dominent le début de match et passent proche du premier but à plusieurs reprises, et notamment par l’intermédiaire de Kakuta, sur une volée (9e), un tir hors cadre après un excellent service de Fofana (34e) ou une frappe en angle fermé qui frôle la lucarne (42e). Bizot maintient également son équipe en vie grâce à plusieurs interventions décisives.

Pourtant, contre le cours du jeu, ce sont bien les visiteurs qui frappent en premier sur un éclair de génie. Sur le côté droit, Honorat glisse entre trois défenseurs avant de remporter son duel avec Leca d’un subtil ballon piqué (59e), confirmant son statut de meilleur buteur de son club (9 réalisations). La réaction lensoise sera beaucoup trop timide et Bizot n’aura plus à s’employer pour préserver les trois points, malgré une intervention très limite devant Ganago non sanctionnée (79e).

"On a tout donné, ils ont une situation…, regrette Fofana au coup de sifflet final au micro de Prime Video. Ça s’est joué sur des détails. On est frustré car on a tout donné, mais on a manqué de justesse. On est déçu mais il faut relever la tête et penser à la semaine prochaine".

Lens décroché du wagon européen

Cette courte victoire ne permet pas au Stade Brestois (12e) de progresser au classement mais elle rapproche encore plus les Bretons du maintien. De son côté, le RC Lens, toujours 7e, pourrait être décroché des places européennes à l’issue du week-end, mais le top 5 est déjà à 3 points.