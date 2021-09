Brest, Franck Honorat: "Je suis confiant pour la suite"

Malgré un début de saison sans aucune victoire (3 nuls, 2 défaites), le Stade Brestois sort d’un match nul encourageant face à Angers (1-1). Une prestation que les joueurs de Michel Der Zakarian espèrent confirmer face à Clermont ce dimanche (15h). Même si le club reste sur neuf matchs sans succès en Ligue 1, le milieu de terrain brestois Franck Honorat tient à rester positif.

Franck Honorat, comment jugez-vous le début de saison du Stade Brestois ?

Si je dois comparer avec nos matchs amicaux, je peux dire que c’est correct (3 nuls, 2 défaites). Il y a eu pas mal de changements cet été, avec un nouveau système (à trois défenseurs), des règles de jeu différentes et des joueurs qui sont arrivés en fin de mercato, donc avec une période d’adaptation à prendre en compte. Mais sur ce que j’ai vu sur le match face à Angers (1-1), je suis confiant. On doit gagner ce match. On a des détails à régler, notamment dans le dernier geste, mais si on continue sur les bases de ce match-là, on va gagner des rencontres.

Vous avez eu peur après la campagne de matchs amicaux décevants ?

Oui, je pense qu’on a eu un peu peur. On a joué les matchs amicaux en 3-5-2 mais je pense qu’on n'a pas les joueurs pour pouvoir évoluer dans ce système. On est depuis passé en 4-4-2 et 4-4-3 et c’est comme ça qu’on se sent le mieux. Après, ça fait longtemps qu’on n'a pas gagné si on prend en compte la fin de saison dernière (9 matchs au total), donc on a besoin de retrouver un peu de confiance. Mais encore une fois, je reste confiant quand je vois ce que l’on est capable de faire contre Angers.

Comment s’est passé le changement de système, vous en avez discuté avec votre entraîneur, Michel Der Zakarian ?

Oui, on en a parlé tous ensemble, mais je pense que le coach s’en ai rendu compte de lui-même aussi. Jouer en 3-5-2, ça ne peut pas se faire en deux ou trois semaines. On en a beaucoup parlé encore, nous aussi, et le coach a très vite entendu des bruits de couloir sur ce système. On a un entraîneur qui a du caractère, qui aime aussi travailler avec de jeunes joueurs pour les faire progresser. Il est très impliqué dans tout ce qui est concentration sur le terrain, sur l’agressivité. C’est plus important encore que le système.

Honorat: "Je ne sens pas de résignation"

Ne pas gagner depuis neuf matchs, ça pèse sur le groupe ?

Inconsciemment, oui. Surtout quand on a des occasions comme face à Angers et qu’on finit par ne pas gagner. Eux, ils frappent une fois et ils ont un penalty et ça fait 1-1. Ce qui me permet d’être confiant, c’est que je ne sens pas de résignation, déjà, dans le groupe. On est jeune, solidaire et je vois que tout le monde est positif sur la suite. C’est très important pour essayer d’avancer.

La saison dernière, vous disiez avoir mal géré votre année physiquement, vous vous sentez mieux désormais ?

Je fais tout pour être en forme physiquement. J’en fais plus aux entrainements mais aussi en dehors, sur la récupération, le sommeil et l’hydratation notamment. Je fais plus attention à mon placement aussi pendant les matchs, avec des petits détails qui peuvent changer beaucoup de choses. Je pense que j’ai progressé tactiquement et ça peut aider le physique.