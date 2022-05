Lens: Cahuzac annonce qu'il va prendre sa retraite en fin de saison

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux ce mardi, Yannick Cahuzac a annoncé qu'il tirerait sa révérence à la fin de cette saison, à 37 ans et après plus de 17 années dans le monde professionnel. Formé à Bastia, le milieu de terrain corse évolue au RC Lens depuis 2019.

"Je sentais que j’étais à la limite. C’est donc le bon moment pour arrêter." A 37 ans, Yannick Cahuzac a décidé de prendre sa retraite. L’actuel joueur de Lens l’a annoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux. Le milieu récupérateur rangera les crampons à l’issue de la saison en cours. Capitaine emblématique de Bastia, où il a été formé, Cahuzac a évolué de 2005 à 2017 au SCB avant de rejoindre Toulouse en 2017 puis Lens en 2019.

Cette saison, le Corse a disputé 16 matchs avec les Sang et Or pour un temps de jeu de 610 minutes. A son palmarès, Cahuzac compte un titre de champion de Ligue 2 en 2012 et de National en 2011 avec Bastia, ainsi qu’une finale de Coupe de la Ligue en 2015.

"Me retirer des terrains sans pour autant trop m’en éloigner dans le futur"

"J’ai toujours préféré les actes aux longs discours donc je vais faire court. Ce texte indiquera que le temps est venu pour moi de me retirer des terrains sans pour autant trop m’en éloigner dans le futur", écrit-il, confirmant à demi-mots une possible reconversion dans le monde du foot.

Tout au long de sa carrière, Cahuzac aura été accompagné d'une réputation de joueur très dur. Une notoriété dont il s'amuse volontiers, préférant retenir le positif. "Je m’apprête à ranger les crampons dans les cartons, et de ce fait soulager ceux des arbitres. J’ai hérité d’une réputation de joueur rugueux motivée par de nombreuses expulsions, Les personnes qui vont au-delà de cette image savent que j’ai parfois joué avec mes tripes mais toujours avec mon cœur. En étant continuellement animé par un seul objectif: faire gagner mon équipe."