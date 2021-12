Lens: "On doit tous se remettre en question", la colère froide de Cahuzac après la défaite à Nantes

Le capitaine de Lens Yannick Cahuzac était amer après la défaite 3-2 concédé à Nantes après avoir mené 2-0 à la Beaujoire, vendredi en ouverture de la 18eme journée de Ligue 1.

Des regrets pour les Sang et Or. Les joueurs de Lens s'imaginaient bien débuter le week-end sur le podium. Cette 3eme place leur a longtemps tendu les bras à Nantes où les Sang&Or ont mené 2-0 à la pause face à des Canaris peu inspirés en première période. Mais ce FCN a du caractère et les joueurs d'Antoine Kombouaré ont renversé cette rencontre de la 18eme journée de Ligue 1, s'imposant 3-2 sur le fil. Dur à encaisser, forcément, pour les Lensois.

"Un manque de maturité"

"On a perdu tous nos fondamentaux, déplorait le capitaine Yannick Cahuzac, dans une colère froide. On a mis tous les ingrédients pour se faire rejoindre. A 2-2 on sent qu’on est moins bien. On n’est pas rigoureux et on le paye cash. En première mi-temps, on fait ce qu’il fallait faire. C’est un manque d’expérience et de lucidité de notre part. Il faut qu’on se remette tous en question. Moi le premier. Le 3eme (but des Nantais) est pour ma gueule. On doit se réfugier dans le travail. C’est un manque de maturité."

De son côté, Franck Haise ressentait "beaucoup de frustration par rapport aux deux mi-temps." "En 2eme, on n’a pas répondu présent sur la récupération collective, regrettait le coach de Lens. On n’a pas eu la bonne attitude pour au moins gagner ce point qui nous tendait les bras." Prochain rendez-vous pour Lens face Stade Poitevin en 32eme de finale de la Coupe de France.