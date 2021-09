Lens: "Clauss s'est transformé en David Beckham", s'amuse Kakuta

Interrogé ce vendredi sur les coups francs de son coéquipier à Lens Jonathan Clauss, Gaël Kakuta n'a pas hésité à le comparer avec une légende des coups de pied arrêtés...

Trois nuls, une victoire, une 6e place provisoire au classement... Après un début de saison correct en Ligue 1, le RC Lens tentera dimanche (15h) de passer à la vitesse supérieure sur le terrain de Bordeaux (19e). "Une équipe qui n’a pas encore gagné mais qui s’est bien renforcée, notamment en toute fin de mercato", prévient le coach lensois Franck Haise, qui s'attend "à un match vraiment difficile".

Pour s'imposer en Gironde, le club sang et or pourra peut-être s'en remettre au superbe pied droit de Jonathan Clauss, buteur sur coup franc direct face à Lorient (2-2) avant la trêve. Une réalisation qui inspire à Gaël Kakuta une comparaison un peu folle. "Jonathan, il s’est transformé en David Beckham, il a activé le mode Beckham", s'est amusé le milieu offensif ce vendredi en conférence de presse. Et de reconnaître: "C’est devenu un de nos points forts."

"Montrer cette rage et prendre du plaisir"

En quatre matchs, Kakuta n'a lui pas encore marqué, ni encore délivré de passe décisive. Mais il ne s'en inquiète pas plus que cela. "Ça va arriver, rassure-t-il. L’intensité (de l'équipe) est toujours la même, on continue sur ce qu’on a fait la saison dernière, on est invaincus, je reste concentré sur l’objectif collectif, et individuellement ça arrivera après."

D'ailleurs, l'ancien joueur de Chelsea n'a pas voulu se fixer d'objectifs. Ou du moins, n'a pas voulu les donner. "Mes objectifs personnels, ce n’est que du bonus, c’est d’être aussi performant que la saison dernière collectivement parlant, poursuit Kakuta. Les stats individuelles, ça vient après, il faut surtout montrer cette rage qu’on a à chaque match, et prendre du plaisir. Si on y parvient, ça devrait aller."