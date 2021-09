Ligue 1: le derby Lens-Lille déjà à guichets fermés

Le stade Bollaert-Delelis affichera complet pour le premier derby du Nord de la saison entre Lens et Lille, programmé le 18 septembre, dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1.

Le peuple lensois ne pense qu’à ce rendez-vous. Le samedi 18 septembre, à 17h, les Sang et Or accueilleront leurs voisins du Losc pour un derby qui s’annonce bouillant, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. C’est dans un stade Bollaert-Delelis plein à craquer que le Racing tentera de battre son rival nordiste pour la première fois en championnat depuis avril 2006. Sur ses réseaux sociaux, Lens annonce ce mercredi que cette rencontre se disputera à guichets fermés, sans surprise. Les amoureux du RCL revivent cette saison, eux qui ont dû attendre plus de dix ans pour retrouver un Bollaert copieusement garni en première division.

Encore des places pour Lens-Strasbourg

"Désolé, c'est complet ! Plus de 35.000 spectateurs de moyenne depuis le début de saison à Bollaert-Delelis et un guichets fermés en perspective… Fidèle à sa réputation, le peuple artésien répond une nouvelle fois présent puisqu'à 10 jours de la rencontre RC Lens-Lille OSC le stade affiche déjà complet ! Pour celles et ceux qui ne pourront pas assister à la 6e journée de Ligue 1, sachez qu'il reste des places pour RC Lens-RC Strasbourg (22 septembre) et que le pack Sainte-Barbe (Strasbourg, Reims, Metz, Troyes, Angers et Paris) est quant à lui encore disponible", indique le club sur son site.

Accrochés à Rennes (1-1) pour leur premier match de la saison, les hommes de Franck Haise ont ensuite buté sur Saint-Etienne (2-2), chez eux, dans une ambiance de folie, avant d’aller s’imposer à Monaco (2-0). Tenus en échec par le FC Lorient (2-2) avant la trêve internationale, ils pointent actuellement à la sixième place du classement et reprendront dimanche sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (15h). Orphelin de Christophe Galtier, remplacé sur le banc par Jocelyn Gourvennec, Lille connaît de son côté des débuts délicats avec seulement cinq points pris sur douze possibles. Il a fallu attendre la quatrième journée pour voir les champions de France en titre goûter à la victoire (2-1 contre Montpellier). Ils iront à Lorient vendredi (21h).