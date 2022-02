Lens: la stat impressionnante de Clauss, défenseur le plus décisif d'Europe après son but contre l'OL

Buteur avec Lens face à l’OL, Jonathan Clauss continue d’être impressionnant et une statistique va encore plus renforcer cette idée. Aucun autre défenseur n’est impliqué dans plus de buts que lui dans les cinq grands championnats européens, à égalité avec Trent Alexander-Arnold.

Après sa première saison excellente avec Lens avec trois buts et six passes décisives, il était légitime de se demander si Jonathan Clauss allait poursuivre sur sa lancée l’année suivante. Le latéral droit n’a pas tardé à lever les doutes. En Ligue 1, le Français comptabilise deux réalisations et neuf passes décisives.

Une efficacité offensive assez rare pour un défenseur, et cette statistique dévoilée par Opta le prouve encore plus. Avec son but inscrit ce samedi contre l’Olympique Lyonnais, Clauss est impliqué dans 12 réalisations en championnat. Un domaine dans lequel aucun autre défenseur ne fait mieux dans les cinq grands championnats en Europe. Le joueur de 29 ans est à égalité avec Trent Alexander-Arnold (Liverpool) sur ce point.

Un avenir en équipe de France?

Vu cette statistique, difficile de ne pas imaginer un potentiel avenir en Equipe de France. Une hypothèse à laquelle n’est pas fermé le sélectionneur Didier Deschamps: "Qu’il ait 29 ans ou non, ce n’est pas un critère en soi (…) Je regarde les matchs donc forcément je regarde beaucoup de joueurs, dont celui de Lens."

De son côté, le principal intéressé souhaite se concentrer sur ses performances, même s’il regarde avec attention les liste des Bleus: "J’y suis attentif, de plus en plus, parce que beaucoup de gens en parlent. Je me tiens informé mais sans être borné dessus."