Équipe de France: Deschamps explique pourquoi il n’a pas sélectionné Clauss

Présent ce lundi en conférence de presse, Didier Deschamps a répondu à une question sur Jonathan Clauss. Malgré ses bonnes performances avec Lens, le latéral droit de 29 ans n’a toujours pas été convoqué en équipe de France.

C’est un nom qui circule depuis plusieurs semaines dans la sphère bleue. Mais jusqu’à présent, la hype n’a pas débouché sur une convocation. Malgré ses performances remarquées avec le RC Lens, Jonathan Clauss n’a pas encore été appelé en équipe de France. Le latéral droit de 29 ans crève l’écran dans le Nord, où il a marqué 2 buts et délivré 6 passes décisives en 13 apparitions cette saison. Mais les portes de Clairefontaine restent pour l’instant fermées. Didier Deschamps lui a préféré Benjamin Pavard et Léo Dubois pour la réception du Kazakhstan (13 novembre au Parc des Princes) et le déplacement en Finlande (16 novembre à Helsinki), en éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Interrogé à ce sujet lors de son passage devant la presse, ce lundi, le sélectionneur des champions du monde a livré son explication. En répondant à une question sur "le buzz" dont bénéficie Clauss ces derniers temps. "Qui fait le buzz autour de lui? Répondez directement à la question, c'est peut-être mieux, s’est amusé Deschamps, avant de poursuivre plus sérieusement: "Je ne vais pas faire du buzz sur du buzz sinon cela va être repris. Je regarde les matchs donc forcément je regarde beaucoup de joueurs, dont celui de Lens dont vous parlez. Après buzz, pas buzz, cela ne m'amène pas à sélectionner ou non un joueur. Il fait partie des joueurs que l'on suit, avec les caractéristiques qui sont les siennes."

"Qu’il ait 29 ans, ce n’est pas un critère"

Deschamps en a également profité pour balayer l’argument de l’âge pour justifier son choix. "Qu'il ait 29 ans ou non, ce n'est pas un critère en soi, a-t-il assuré. C'est lié à la concurrence au poste. Je sais que vous (les médias, ndlr) êtes en attente de nouveauté à chaque sélection, mais je ne suis pas là pour ça. J’ai toujours incorporé à un moment ou un autre de nouveaux joueurs. Jordan Veretout a plus ou moins le même âge (28 ans) et il est arrivé tardivement en sélection. D'accord il joue à Rome, en Coupe d’Europe, mais son âge ne m'empêche pas de le sélectionner. Comme ceux qui peuvent avoir 18 ans. Si j’estime que c’est le moment de les sélectionner, je le ferai. Voilà, le buzz est fermé (sourire)".