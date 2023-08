Lens: le discours très prudent de Haise sur le nouveau statut du club

En conférence de presse, Franck Haise a été interrogé sur le changement de statut du RC Lens, après les résultats exceptionnels de la saison passée.

Après être parvenu à obtenir 84 points et avec la Ligue des champions au calendrier, le RC Lens va devoir gérer la pression qui pèse sur les équipes attendues. Franck Haise en est bien conscient. En conférence de presse avant le match prévu à Brest pour la 1re journée de Ligue 1 (dimanche 13h), l'entraîneur lensois a fait comprendre vendredi qu'il est impératif que le club et son environnement ne s'emballent pas.

"Je repars sur une nouvelle saison. Ce qui a été fait par l'équipe, par le groupe, par le club l'an passé, c'est certainement exceptionnel. La moyenne de points, ça n'avait jamais été fait, même si on a fini 2e. Mais aujourd'hui, on part avec zéro points, sur la même ligne que tout le monde", a d'abord déclaré Franck Haise.

"Rester lucide sur ce qu'on doit faire"

"Même si le club avance, grandit, aussi sur le plan budgétaire et la masse salariale, on n'a pas le statut de favori comme un certain nombre d'équipes, a-t-il ajouté. On avance, on progresse, mais il faut rester intelligent et lucide sur ce qu'on doit faire et qu'on peut faire".

"On ne va pas jouer avec la médaille autour du cou. Si on le fait, ce serait une grave erreur. Mon objectif, notre objectif, c'est d'être dans ce qu'on sait faire et ce qu'on fait de bien. C'est ça la vraie ambition", a conclu Franck Haise.