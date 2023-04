Lens: "Les gars ne parlent pas de Coupe d’Europe toutes les 5 minutes", la prudence d'Haise sur la course à l'Europe

Troisième de Ligue 1, Lens est loin d’avoir assuré sa future place en Ligue des champions. Avec seulement deux unités d’avance sur Monaco, leur prochain adversaire, les Lensois peuvent encore perdre beaucoup dans cette fin de saison. En conférence de presse, Franck Haise a tenu à modérer la folie Coupe d’Europe, conscient que rien n’est joué.

Encore une fois auteur d’une bonne saison, Lens a longtemps vu son beau jeu être récompensé par une deuxième place. Mais depuis le dernier revers contre le PSG (3-1), la donne n’est plus vraiment la même. Devancés au classement par Marseille, les Lensois peuvent voir leur rêve de Ligue de champions s’envoler.

D’autant que Monaco n’a que deux unités de retard. Avant d’aborder le match dangereux contre les Monégasques, Franck Haise a tenu en conférence de presse, à calmer le jeu sur la folie Coupe d’Europe: "Les gars ne parlent pas de Coupe d’Europe toutes les 5 minutes. Je parle surtout de ce qu’on met en place depuis trois ans, et ce qu’on doit continuer à mettre en place quand les échéances se rapprochent. Si les joueurs parlaient tout le temps de Ligue des champions, Coupe d’Europe, titre et quatrième place… on n’avancerait pas."

"Tracer notre chemin, faire de notre mieux"

Avant de penser à l’Europe, Haise veut voir son équipe continuer à séduire sur le terrain: "Ce qui nous intéresse, c’est d’être en mesure de jouer notre foot avec des joueurs qui changent. Tracer notre chemin, faire de notre mieux."

En plus de Monaco, il y a également le rival lillois qui, sur le papier, peut encore revenir en force. Même si ce sera compliqué avec les six unités qui séparent les deux clubs du nord. Mais le technicien lensois veut garder à l’esprit qu’une non-qualification en Europe reste une possibilité: "Si des équipes finissent avec plus de points que nous et qu’on finit sixième, bah on sera sixième. Idem si on est cinquième, ce qui serait mieux puisque ça voudrait dire Coupe d’Europe. Je veux que mon équipe progresse, mais les autres ont aussi le droit de progresser."

Le calendrier lensois n'aura d'ailleurs rien d'aisé, avec la réception de Marseille dans quelques semaines. Une rencontre pouvant coûter cher pour les deux équipes actuellement sur le podium.