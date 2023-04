"Il est passé pour un con": Bodmer estime que Kimpembe a loupé son chambrage après PSG-Lens

Largement commenté, le chant "On les a chicotés" de Presnel Kimpembe, entonné après le succès des Parisiens face à Lens (3-1) samedi, n'a pas plu à tout le monde. A l'image de Mathieu Bodmer ou Eric Di Meco, qui ont estimé ce chambrage "maladroit" dans "Rothen s'enflamme".

Presnel Kimpembe a-t-il eu raison de chambrer les Lensois, quelques minutes après la victoire du PSG 3-1 face à Lens samedi? C'était le sujet d'un débat, ce lundi dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC.

Alors que le défenseur parisien, out jusqu'en fin de saison, s'est emparé d'un micro pour reprendre la chanson que les Sang et Or avaient entonnée (comme lors de chaque succès à domicile) après leur victoire à l'aller - via leur coach, Franck Haise -, Eric Di Meco estime son geste "maladroit" et "bizarre". "C'est mal joué. (...) Moi, je ne me serais jamais permis de faire ça dans sa position, j'aurais eu honte."

Mathieu Bodmer assure lui qu"il est passé pour un con", puisque la plupart de ses partenaires étaient déjà au vestiaire lorsque Kimpembe se met à chanter. "Je pense qu'il veut réveiller les autres (joueurs du PSG), mais il est tout seul. Même le stade ne reprend pas la chanson quasiment. (...) Le PSG était stressé avant ce match, et ils ont été soulagés de battre Lens. Ce chambrage ne me dérange pas, mais il a été mal fait. C'était malaisant."

"Comme tu gagnes de l'argent et que tu es premier, tu n'as plus le droit de chambrer?"

Jérôme Rothen s'est lui fait l'avocat de Presnel Kimpembe, qui pouvait l'avoir "en travers de la gorge" après le chambrage de Franck Haise au terme de la première défaite parisienne de la saison. Surtout, le consultant RMC n'a pas apprécié la sortie de Brice Samba qui a estimé que le chambrage "n’avait pas lieu d’être". "Tu es le PSG, le meilleur budget français, contre le onzième budget de cette Ligue. Je trouve ça un peu petit", avait lâché le gardien lensois à la Voix du Nord.

"Mais pourquoi? Le chambrage maintenant c'est par rapport aux moyens? ironise Rothen. Donc comme tu gagnes de l'argent et que tu es premier du Championnat, tu n'as plus le droit de chambrer? Les joueurs sont des acteurs. Tout ça, ça fait partie du foot. Si on les empêche de faire ça..."