Lens – Marseille : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

En Ligue 1 Uber Eats, c’est le choc de cette trente-quatrième journée. A domicile, Lens accueille Marseille. Découvrons ensemble comment suivre cette rencontre au sommet.

Pour le compte de la trente-quatrième journée, Lens troisième accueille Marseille qui occupe la deuxième place. Avant de démarrer cette rencontre, un seul point sépare les deux équipes.

Grâce à un bilan de 21 victoires, 7 matchs nuls et 5 défaites depuis le début de saison, Marseille comptabilise 70 points alors que Lens et ses 20 victoires, 9 matchs nuls et 4 défaites en compte 69. Pour les deux clubs, gagner permettrait de prendre une sérieuse option sur son adversaire du soir. Et pourquoi pas continuer à rêver au titre. Car avant d’entamer cette nouvelle journée, les deux clubs sont à 5 et 6 points du PSG qui n’en finit plus de perdre ces dernières semaines. Buteur cette semaine face à Toulouse, Lens devrait démarrer la rencontre avec Openda à la pointe de l’attaque. Du côté de Marseille, on s’en remettra à Alexis Sanchez, buteur le week-end dernier face à Auxerre. Pour les deux équipes, ce rendez-vous est donc crucial. D’autant plus que la deuxième place du championnat est directement qualificative pour la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions. Pour le troisième, il faudra en passer par les tours préliminaires de qualification. Voyons maintenant comment suivre cette rencontre en direct.

Lens – Marseille : à quelle heure ?

Pour celles et ceux qui souhaitent suivre cette rencontre entre Lens et Marseille, rendez-vous ce samedi dès 21 heures sur les antennes de CANAL+ Sport 360. Pour être sur d’arriver à l’heure pour le coup d’envoi, il faudra opter pour une offre CANAL+ comme l’offre CANAL+ Sport qui vous permet d’accéder à l’intégralité des chaînes du groupe CANAL mais aussi à 100 % des diffusions d’Eurosport ou de beIN SPORTS. Résolument tournée vers le sport, cette offre est accessible dès 34,99 euros par mois avec un engagement de durée de 24 mois.

