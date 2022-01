Lens: Medina convoqué au tribunal en mars pour des violences sur sa compagne

Soupçonné de violences envers sa compagne, Facundo Medina est convoqué par le tribunal le 30 mars prochain dans le cadre d'une procédure de "plaider-coupable", comme indiqué par RMC Sport le 26 décembre.

Le défenseur du RC Lens Facundo Medina est convoqué devant le tribunal d'Arras le 30 mars dans le cadre d'une procédure de "plaider-coupable" pour des violences sur son épouse, comme indiqué par RMC Sport le 26 décembre. Medina est convoqué à 9 heures en CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), soit le "plaider-coupable".

Les faits se sont produits dans la nuit du 24 au 25 décembre

Contacté par l'AFP, l'entourage du footballeur argentin de 22 ans n'a pas souhaité réagir. Le défenseur des Sang et Or avait été placé en garde à vue le 26 décembre pour des violences sur sa compagne la nuit du réveillon de Noël, qu'il a "partiellement reconnues", avait indiqué à l'époque des faits le parquet à l'AFP.



Les faits dénoncés se sont produits au cours d'une dispute à leur domicile à Arras, dans la nuit du 24 au 25 décembre, alors qu'ils passaient le réveillon avec "plusieurs personnes", avait indiqué Benoît Gauthe, substitut du procureur. Son épouse accusait le joueur argentin de "violences volontaires" qu'il a "partiellement reconnues", avait poursuivi Gauthe, sans plus de précisions sur les faits.