Lens: ce que l’on sait sur l’affaire Medina, soupçonné de violence conjugale

INFO RMC SPORT. Le défenseur du RC Lens Facundo Medina a été interpellé et interrogé par la police dimanche à Arras. Le joueur argentin de 22 ans est soupçonné de violences volontaires sur sa compagne dans la nuit du 24 au 25 décembre.



Facundo Medina, défenseur du RC Lens, a été interpellé et entendu par la police ce dimanche, selon les informations révélées par L’Equipe et confirmées par RMC Sport. Le joueur argentin de 22 ans est soupçonné de violences volontaires sur sa compagne dans la nuit du 24 au 25 décembre, le soir du réveillon de Noël.

Selon nos informations, d’après une source proche du dossier, la jeune femme, argentine, a été transportée à l’hôpital dans la nuit de vendredi à samedi. Son état n’a pas été jugé inquiétant mais un jour d’interruption totale de travail (ITT) lui a été prescrit. Elle a porté plainte dans la foulée, samedi, avec l’aide d’un interprète.

Medina convoqué par le procureur le 9 mars 2022

Les faits se seraient déroulés à Arras, au domicile de Facundo Medina. Le joueur a été interpellé et interrogé à l’hôtel de police d’Arras, avant d’être relâché dimanche après-midi. Il lui a été proposé une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure accélérée de jugement lorsque l’auteur des faits reconnaît ce qu’on lui reproche. Medina est donc convoqué par le procureur au tribunal de grande instance d’Arras le 9 mars 2022 avec son avocat. Il lui sera proposé une ou plusieurs peines envisagées à condition qu’il reconnaisse sa culpabilité.



Le RC Lens a réagi dans la soirée, ce dimanche, en publiant un communiqué qui ne mentionne pas le nom de Facundo Medina. "Dans cette affaire aux contours incertains, le club attaché au respect des valeurs humaines et des droits de chacun, appelle à la plus grande retenue et laisse le soin aux autorités compétentes de faire la lumière sur les faits", a indiqué le club nordiste.