Lens – Monaco : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi, la Ligue 1 est déjà de retour. Pour l’affiche de la soirée, Lens accueille Monaco. Découvrons tout de suite l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Duel au sommet entre Lens et Monaco puisque les deux équipes se talonnent au sein du top 5.

Avant cette nouvelle journée, Lens devance Monaco de deux points. Grâce à un bilan de 18 victoires, 9 matchs nuls et 4 défaites, Lens s’affiche à la troisième place du championnat avec 63 points au compteur. De leur côté, les joueurs de Monaco comptabilisent 61 points avec 18 victoires, 7 matchs nuls et 6 défaites. En fonction du résultat de l’Olympique de Marseille, Lens et Monaco pourraient ravir la place de dauphin au club phocéen. Mais pour cela, il faudra faire mieux que les joueurs d’Igor Tudor. Un match nul pourrait suffir à Lens qui vient d’ailleurs d’abandonner sa place de dauphin après la défaite concédée le week-end dernier face aux joueurs du PSG. Pour cette nouvelle rencontre, Loïs Openda devrait à nouveau débuter pour Lens tandis que Monaco pourrait s’en remettre à nouveau à sa doublette Ben Yedder - Volland pour animer l’attaque. Dans l’entrejeu, Alexander Golovin, buteur ce week-end face à Lorient, devrait aussi démarrer. Mais alors, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre cette rencontre qui pourrait s’avérer décisive pour les places européennes en fin de saison ?

Lens – Monaco : à quelle heure ?

Ce match aux parfums d’Europe entre Lens et Monaco est à suivre ce samedi dès 21 heures en co-diffusion sur CANAL+ Sport 360 et Amazon Prime Vidéo. Si vous souhaitez suivre la rencontre depuis les antennes d’Amazon, il faudra souscrire à Amazon Prime et au Pass Ligue 1. Le premier abonnement est proposé à 6,99 euros par mois tandis que le second est accessible pour 12,99 euros par mois. Le tout, sans engagement de durée.

