Lens-OM: 24 heures après, Marseille ne digère pas le but refusé à Alexis Sanchez

Au lendemain de la défaite sur la pelouse de Lens (2-1), dans le choc de la 34e journée de Ligue 1, l'OM ne digère pas la décision arbitrale d'annuler le but d'Alexis Sanchez en début de match.

24 heures après la défaite contre Lens (2-1), le but refusé à Alexis Sanchez n’est toujours pas digéré dans les rangs marseillais. Dans le vestiaire olympien, et à l’image des propos tenus par leur entraîneur Igor Tudor - qui a regretté que l’arbitre ait eu "le courage" d’annuler le but marseillais mais pas les "couilles" d’expulser Médina un peu plus tard - beaucoup de joueurs nourrissent depuis samedi soir un sentiment d’injustice, persuadés qu’une ouverture du score de l’OM aurait radicalement changé le visage de la rencontre.

À tête reposée, les dirigeants olympiens et de nombreux membres du staff se sont repassés l’action et le contact entre Alexis Sanchez et le défenseur Lensois Kévin Danso. Et personne ne comprend vraiment, à Marseille, pourquoi l’arbitre de la rencontre, Clément Turpin, a été appelé par l’assistance vidéo alors que ce genre de contacts est très fréquent, surtout à une période où il est demandé aux arbitres de laisser jouer un maximum. Au sein de l’OM, on est surtout convaincu qu’il n’y avait, samedi soir, aucune erreur manifeste dans le premier jugement de Clément Turpin, proche de l’action, qui avait laissé le Chilien se présenter face à Brice Samba avant d’accorder le but.

Longoria a parlé avec Turpin

Selon nos informations, Pablo Longoria a évoqué le sujet avec Clément Turpin après le match. Le président olympien a l’habitude de débriefer la rencontre calmement avec les arbitres, il le fait très fréquemment. L’échange entre Longoria et l’arbitre n’a pas filtré mais le dirigeant espagnol lui a évidemment fait part de son incompréhension.

L’OM en veut surtout aux arbitres vidéo. Et a bien remarqué qu’il y avait, à l’assistance vidéo, Wilfried Bien, lui qui n’était pas intervenu et n’avait pas demandé à l’arbitre de venir voir les images d’une action plus que litigieuse lors du match OM-Monaco au Vélodrome, pendant lequel Kolasinac avait subi une grosse faute de Maripan, dans la surface de réparation, en toute fin de rencontre. Pablo Longoria avait alors piqué une grosse colère, en italien, dans les couloirs du Vélodrome.

Au sein de l’OM, on veut croire en l’honnêteté des arbitres et ne pas tomber dans la paranoïa. Mais on estime que ces décisions arbitrales défavorables risquent de peser lourd surtout en plein sprint final et de surcroît dans un match, comme samedi, entre deux concurrents pour la deuxième place. Malgré cet agacement et cette grande frustration, l’OM garde, en interne, le sens de l’autocritique et est conscient que la performance globale des Marseillais était, samedi soir, très perfectible, avec notamment quelques défaillances individuelles chez certains joueurs.