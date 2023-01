OM-Monaco: "Inacceptable", la colère de Longoria et Tudor après le penalty non sifflé sur Kolasinac

Tenu en échec par Monaco au stade Vélodrome (1-1) lors du choc de la 20e journée de Ligue 1, l'OM a lâché des points précieux ce samedi. Mais à l'image du président olympien Pablo Longoria, très frustré après le coup de sifflet final, les Marseillais ont déploré une décision arbitrale contestable sur un tacle non-maîtrisé de Maripan sur Kolasinac à la 73e minute. Un gros contact qui n'a pas donné lieu à un recours à l'arbitrage vidéo.

"Mamma mia! À quoi ça sert le VAR?" Devant les caméras présentes au sein du stade Vélodrome, Pablo Longoria fait les 100 pas après le coup de sifflet final. Tenu en échec par Monaco (1-1) sur sa pelouse à l'issue de la 20e journée de Ligue 1, l'OM a lâché deux points importants et mis fin à une série de huit victoires consécutives, toutes compétitions confondues.

Surtout, les Phocéens ont estimé être victimes d'une erreur d'arbitrage en fin de match. Et c'est cette situation qui a, visiblement, passablement énervé le président marseillais, désireux d'avoir des explications de l'arbitre de la rencontre, Jérémie Pignard.

Maripan auteur d'une grosse semelle sur Kolasinac, mais pas de recours au VAR

De quoi parle-t-on? À la 73e minute de jeu, Marseille bénéficie d'un corner sur le côté gauche. Le ballon, remisé de la tête par Malinovskiy au second poteau, trouve la tête de Balerdi. L'Argentin décoche une frappe puissante qui ricoche sur la barre transversale monégasque. Après un cafouillage, le cuir atterri dans les pieds de Kolasinac qui veut reprendre du pied droit mais, gêné par Maripan, voit sa volée partir au-dessus du but de Nübel.

Mais c'est sur cette dernière action, à savoir la tentative du Serbe, que les regards se tournent. Car Maripan ne maîtrise pas son tacle et se rend coupable d'une grosse semelle sur le joueur marseillais, qui vient tout juste de frapper. L'ancien joueur d'Arsenal reste plusieurs secondes au sol, sans que l'arbitre central ne réagisse ni que les arbitres vidéo ne le sollicite dans l'oreillette. Pourtant, tout porte à croire que le geste du Chilien est, a minima, dangereux et porte atteinte à l'intégrité physique de son adversaire...

"Normalement, c'est carton rouge" pour Tudor

Dès lors, les réseaux sociaux n'ont pas manqué de s'enflammer pour souligner cette absence de penalty en faveur de l'OM. Si Jérémie Pignard a pu considérer que la faute est intervenue après la frappe, la semelle et le cri de Kolasinac sur le coup auraient pu le conduire à consulter le VAR afin de l'aider à arrêter une décision en ayant plusieurs angles de vue. Surtout, les arbitres vidéo auraient dû l'alerter, ces derniers ayant à disposition ces images.

"C'est la plus grosse erreur du VAR, n'a pas manqué de souligner Igor Tudor sur Canal+ après la rencontre. Il n'y a aucune explication. Le fait qu'il tire avant, ce n'est pas une bonne explication. Normalement c'est carton rouge... c'est incroyable, INCROYABLE, inacceptable." La colère ne devrait pas retomber tout de suite sur la Canebière.