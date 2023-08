Lens – Rennes : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Neuvième et dernière affiche de cette deuxième journée ce dimanche soir. Pour la dernière, Lens accueille Rennes. Voyons ensemble comment suivre la rencontre dans les meilleures dispositions.

Ce duel entre Lens et Rennes est à suivre ce dimanche dès 20 heures 45, en prime-time sur les antennes d’Amazon Prime Vidéo.

Pour ce nouvel exercice, le groupe Amazon conserve les droits de diffusion de 7 des 9 matchs de chaque journée dont l’affiche du dimanche soir.

Duel d’européens entre Lens et Rennes

A n’en pas douter, cette rencontre entre Lens et Rennes est l’affiche de cette deuxième journée. Dauphin du PSG l’an dernier, Lens défie à domicile une équipe bretonne qui avait terminé l’exercice 2022 / 2023 à la quatrième position. Un classement final qui a d’ailleurs permis aux deux équipes d’accrocher une place en Coupe d’Europe pour cette saison. Sur la première journée, Rennes a réussi à enchaîner dans la lignée de sa fin de saison avec une victoire acquise aux dépens du promu messin sur le score de 5 buts à 1. Une performance qui permet aux joueurs de Rennes d’occuper la première place du classement après cette première journée. En face, Lens a connu une première désillusion face à Brest en perdant la rencontre sur le score de 3 buts à 2. Les joueurs Sang et Or attendent cette première rencontre à domicile pour débloquer leur compteur de points.

Comment suivre Lens – Rennes ?

La rencontre entre Lens et Rennes est à suivre ce dimanche dès 20 heures 45 sur les antennes d’Amazon Prime Vidéo. Si vous souhaitez ne rien manquer de cette affiche entre les deux équipes, il vous faudra souscrire dans un premier temps à Amazon Prime, la seule offre permettant d’accéder à l’offre de contenu du groupe. Ce premier abonnement, proposé au prix de 6,99 euros par mois et sans engagement de durée vous permet de souscrire au Pass Ligue 1, proposé quant à lui à 14,99 euros par mois et toujours sans engagement de durée. A noter qu’une offre annuelle du Pass Ligue 1 est accessible pour 99 euros pour l’ensemble de la saison.

