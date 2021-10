Lens: Rothen s’excuse devant Haise pour l’avoir jugé trop vite

Lors de son émission Rothen s’enflamme sur RMC, délocalisée mardi à Lens, Jérôme Rothen a fait son mea culpa face à Franck Haise, le coach des Sang et Or. Notre consultant estime avoir été trop critique l’an passé avec l’entraîneur du club nordiste, qui réalise un superbe début de saison.

Il a revu son jugement. Et il a tenu à lui faire savoir en public. Les yeux dans les yeux. Jérôme Rothen a profité de son déplacement à Lens, mardi, pour faire son mea culpa devant Franck Haise. Lors de son émission Rothen s’enflamme, délocalisée dans le Nord, notre consultant s’est adressé directement au coach des Sang et Or pour le féliciter de son excellent début de saison. En regrettant de l’avoir sévèrement critiqué l’an passé.

"Il y a quelques mois, je n’avais pas été très cool avec vous. C’est vrai que je vous avais jugé un petit peu trop vite, a admis Rothen. Il faut reconnaître ses erreurs. Mon analyse faisait suite à un match contre le PSG l’année dernière il me semble, c’était le début de saison. Vous aviez battu le PSG (1-0). Je ne vous cache pas que ça ne m’avait pas forcément plu dans la façon de jouer, avec certaines lacunes techniques sur ce match-là. J’avais dit qu’il vous manquait des choses. Je reconnais que je me suis bien trompé. Donc je voulais le dire face à vous et dire tout le bien que je pense de vous depuis cette période."

"Ce n’est pas grave, moi je me connais"

Des excuses appréciées par l’entraîneur du club nordiste, qui occupe actuellement la 2e place du championnat derrière Paris. "La seule critique que j’avais entendu de la part de Jérôme, c’est que je n’étais pas charismatique. Mais ce n’est pas grave, ce n’est pas un problème, a répondu Haise. Moi, je me connais. Les joueurs me connaissent et ça c’est le plus important. Et maintenant, Jérôme (Rothen) me connaît un peu mieux (sourire)."