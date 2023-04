Lens-Strasbourg: "On ne s'interdit rien", Haise met la pression sur le PSG

Victorieux de Strasbourg (2-1) ce vendredi en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, le RC Lens est revenu provisoirement à trois points du PSG alors que les deux équipes s'affronteront samedi prochain. Franck Haise a indiqué que son équipe ne "s'interdit rien" en vue de la fin de saison.

Lens met la pression à Paris. Ce vendredi, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, le RCL est revenu provisoirement à trois points du PSG grâce à un succès à domicile face à Strasbourg (2-1). L'équipe de Christophe Galtier, qui défiera le club Sang et Or samedi prochain, n'a pas le droit à l'erreur ce samedi (21h) à Nice. En conférence de presse, Franck Haise a indiqué que son équipe ne "s'interdit rien".

"Ce que je veux, c'est qu'on joue avec personnalité les 8 derniers matchs"

"On sait juste la difficulté de gagner un match, c'était difficile la semaine dernière (victoire 1-0 à Rennes, NDLR), c'était difficile contre Angers (victoire 3-0, NDLR) en début de match. C'était difficile ce soir, a commenté le technicien lensois. On ne s'interdit rien mais on est aussi assez lucide sur la difficulté de gagner ces matchs."

Si le titre peut paraître ambitieux, Lens a les moyens de retrouver l'Europe. Pour cela, il faudra terminer à l'une des cinq premières places du classement. "Ce que je veux, c'est qu'on joue avec personnalité les 8 derniers matchs, peu importe la pression, a commenté Haise. Si on ne le fait pas, on sait qu'on ne sera pas récompensé. Jouons avec le maximum de personnalité, de courage et de qualité. Après, si on doit obtenir quelque chose... Pour l'instant on le mérite mais le championnat, c'est 38 journées, pas 30."

Septième de Ligue 1 l'an passé avec 62 points, Lens totalise déjà 63 unités à huit journées du terme. Avant le sprint final, le RCL compte provisoirement 11 points d'avance sur LOSC, actuel cinquième. De quoi aborder avec de belles ambitions la fin de la saison.