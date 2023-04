EN DIRECT - Ligue 1: suivez le choc Nice-PSG, match de la peur pour Paris et Galtier, en live NIC 21:00 08/04/2023 PSG

Après la victoire de Lens vendredi soir contre Strasbourg (2-1), le PSG n'a plus que trois points d'avance en tête du classement et se retrouve sous pression: les Parisiens se déplacent ce samedi à Nice (21h), dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Le match de la peur pour Christophe Galtier et ses hommes, qui ont vu leur matelas d'avance fondre.