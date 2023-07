Lens: une pluie de buts mais pas de victoire pour le premier match amical des Sang et Or

Le RC Lens disputait son premier match de préparation de la saison face à Dunkerque, promu en Ligue 2, samedi matin à Avion. Les Sang et Or ont fait le spectacle et ont arraché un résultat nul à la dernière minute (4-4).

Lens débute sa saison par un nul. Les dauphins du PSG disputaient leur premier match amical de la saison face à Dunkerque, ce samedi matin à Avion. Privée de nombreux titulaires et notamment de ses deux stars courtisées au mercato, Openda et Fofana, l’équipe de Franck Haise a arraché un résultat nul 4-4 face au promu en Ligue 2. Mené 4-2 à un quart d'heure de la fin, Lens a égalisé à la 89e minute grâce à sa recrue venue de Nancy Neil El Aynaoui. Avant Sotoca (12e), Tormin (52e) et Sishuba (80e sur penalty) avaient fait trembler les filets.

Haise : "Les plus jeunes ont refusé la défaite"

Pour ce premier rendez-vous, Franck Haise avait aligné une équipe de titulaires en première période et une formation composée essentiellement de U19 ou de joueurs de National 3 après la pause. "On a senti la différence, reconnait le manager général lensois. Mais il y a eu beaucoup de choses positives en première période. On voit l’écart de niveau mais les plus jeunes ont refusé la défaite, ça a permis de donner du temps de jeu à tout le monde. On va retrouver entre 10 et 15 joueurs dans les jours qui viennent, ça va donc se structurer dans les semaines à venir." Prochain match amical pour le RC Lens vendredi face à Amiens (16h) à Avion.

La compo de Lens en 1re période :

Leca ; Le Cardinal, Gradit, Herbin, Sylla ; Thomasson, Spierings, Diouf ; Sotoca (c), Saïd, Fulgini.

La compo de Lens en 2e période :

Karolewicz (Boukemouche, 68e) ; Benabdelouahed, Apperry, Ganiou, Pouilly ; Thomasson (c) puis Diouf (62e), El Aynaoui, Bonte, Sishuba, Baldé ; Tormin.