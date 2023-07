Mercato: Fofana, Openda... Pouille en dit plus sur les dossiers chauds du RC Lens

A l'occasion de la reprise de l'entraînement du RC Lens ce lundi, la direction des Sang&Or s'est exprimé sur le mercato. Arnaud Pouille, directeur général, est notamment revenu sur deux stars lensoises très convoitées : Seko Fofana par Al-Nassr et Loïs Openda par le RB Leipzig.

Si Lens a épaté la saison passée en décrochant une sublime place de dauphin en Ligue 1 derrière le PSG, les Sang&Or entrent dans le dur. Car avec le mercato, le RCL doit faire face aux sollicitations des clubs plus costauds financièrement pour ses meilleurs joueurs. A l'occasion de la reprise de l'entraînement ce lundi, Arnaud Pouille a fait le point sur deux dossiers brûlants.

Le directeur général des Sang&Or a d'abord nié tout accord avec le club saoudien d'Al-Nassr pour le transfert du capitaine ivoirien Seko Fofana (28 ans), absent pour la reprise de l'entraînement ce lundi. "Pour l’instant il n’est pas transféré définitivement ni à Al-Nassr, ni ailleurs. C’est un sujet important pour nous. Il y a des discussions en cours, on vous l'a fait savoir à la fin de la semaine dernière. Il n’est pas transféré à l’heure où on vous parle."

"Openda ? Parfois il faut juste être raisonnable"

Arnaud Pouille s'est aussi prononcé sur l'avenir du buteur belge Loïs Openda, convoité par le RB Leipzig et désireux de rejoindre le club allemand mais sous contrat jusqu'en juin 2027 : "On a reçu une troisième offre, indique Pouille. On est en train d’analyser les deux premières. Avec Loïs, le projet est de le conserver, et qu’il soit la saison prochaine. Leipzig lui tourne autour. Ils ont leur vue économique sur un potentiel transfert, on a la nôtre. Quand vous n’inscrivez pas un joueur sur une liste de transfert souhaité ou envisagé, généralement vous ne mettez pas de prix. Après il y a des barrières psychologiques. Comme on l’a fait pour Christopher Wooh le dernier jour du dernier mercato, il faut qu’on se pose tous les trois (avec le manager général Franck Haize et le directeur technique Grégory Thil, ndlr). On ne veut pas faire du trading mais parfois il faut juste être raisonnable. Il y a certainement cette barrière-là qui existe. Ses déclarations ? C’est à son image sur le terrain. Il n’y avait rien d’agressif", temporise pour conclure le dirigeant lensois.