Lens-West Ham: "Miaou !", les supporters lensois ont bien chambré Zouma à Bollaert

A l’occasion du match amical entre Lens et West Ham (0-0) samedi à Bollaert, les supporters des Sang et Or ont copieusement chambré le défenseur français Kurt Zouma, condamné par la justice britannique après avoir maltraité son chat.

C’était trop tentant… Si les supporters du RC Lens ont fraternisé avec ceux de West Ham, samedi à Bollaert à l’occasion d’un dernier match amical sans but (0-0), ils n’ont pas manqué l’occasion de chambrer le défenseur français des Hammers Kurt Zouma.

Il n'a pas été destabilisé

Bref rappel des faits pour ceux qui seraient passés à côté : l'ancien Stéphanois (27 ans) a été impliqué dans une affaire de maltraitance animale. Epinglé dans une vidéo dans laquelle on le voyait frapper son chat, Zouma a été condamné le 1er juin à 180 heures de travaux d’intérêt général par la justice britannique. Mais ce regrettable épisode poursuit encore l’international français.

Titulaire en défense centrale face à Lens, le joueur de West Ham a essuyé des "miaouuuu" moqueurs venus des tribunes à chacune de ses prises de balle. Le cri du chat ne l'a pas destabilisé plus que ça, Zouma participant à la clean sheet des Hammers sur la pelouse de Bollaert.