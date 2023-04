Ligue 1: Ajaccio "condamné" à la descente en Ligue 2 selon son entraîneur

Lourdement battu par Auxerre 3-0 chez eux ce dimanche, Ajaccio prend la direction de la Ligue 2, pointant à la 19e place du championnat à sept points du premier non relégable. Et son entraîneur Olivier Pantaloni a reconnu au micro de Prime Video qu'il n'y croyait plus: "C'est fini, on est condamné à la Ligue 2!"

Déjà deux clubs relégués en Ligue 2? S'il on en croit les entraîneurs, c'est en tout cas acté. Après Abdel Bouhazama il y a un mois avec Angers, Olivier Pantaloni, entraîneur d'Ajaccio, a reconnu ne plus croire au maintien de son équipe, alors que celle-ci s'est lourdement inclinée 3-0 à domicile face à Auxerre, concurrent direct pour sa survie en Ligue 1.

"On est condamné à la descente en Ligue 2"

"On ne va pas essayer de trouver des mots pour les persuader qu'on est encore en course pour le maintien, parce que c'est fini, tranche l'entraîneur corse au micro de Prime Video. On est condamné à la descente en Ligue 2. On va avoir l'orgueil de finir le mieux possible cette saison, ça va être difficile vu le scénario... Mais aujourd'hui on n'a plus rien à perdre. Essayons de donner une belle image de notre équipe puis on verra par la suite."

Il reste pourtant huit journées à Ajaccio pour espérer se maintenir, alors que le club corse point à la 19e place du championnat français, devant Angers et à sept points du premier non relégable. Les Corses affronteront même deux adversaires directs au cours des deux prochains matchs, avec un déplacement à Strasbourg le week-end prochain puis la réception de Brest le week-end suivant.

"C'est la honte"

Un calendrier qui ne fait pas abdiqué Mounaïm El Idrissy, s'affichant très énervé par la défaite face à Auxerre au micro de Prime Video mais ayant toujours un peu d'espoir: "On fait un début de match catastrophique, on prend deux buts en cinq minutes. C'était le match de notre saison, ça pouvait être un tournant et on pouvait revenir à deux points face à un concurrent direct. Aujourd'hui ils prennent huit points à huit matchs de la fin.

"Ca va être très compliqué. Faut qu'on fasse beaucoup mieux pour espérer se maintenir en Ligue 1, surtout devant notre public. Le mot qu'on retient aujourd'hui, c'est la honte."