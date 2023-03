"Je pense que c'est mort pour le maintien", se désole le coach d'Angers après une défaite 5-0 à Montpellier

Face à Montpellier, Angers a vécu un match cauchemardesque ce dimanche, qui s'est achevé par une défaite 5-0, durant laquelle les hommes d'Abdel Bouhazama ont écopé d'un carton rouge et concédé un penalty. Derniers de Ligue 1, les Angevins n'ont toujours que 10 points à la 26e journée.

L'après-midi cauchemardesque avait démarré dès la 2e minute, lorsque Wahbi Khazri jailli au second poteau et vient ouvrir le score pour Montpellier sur le premier tir cadré héraultais (1-0, 2e). Angers encaisse là un but sur le premier tir de la partie pour la huitième fois de la saison. Le score s'alourdit lorsqu'Ilyes Chett se rend coupable d'une faute grossière dans la surface et offre un pénalty aux Montpelliérains. Teji Savanier conclut (2-0, 25e).

Juste avant la pause, Faitout Maouassa s'offre le but du 3-0 en profitant du manque de marquage angevin (3-0, 45e+2). De retour des vestiaires, Teji Savanier signe un doublé et inscrit le 57e but encaissé par Angers cette saison (4-0, 51e). Le calvaire se poursuit lorsque Nabil Bentaleb hérite d'un carton rouge pour deux jaunes successifs : un pour tirage de maillot puis un autre pour protestations (57e).

"Continuer avec des garçons qui sont prêts à se battre"

A dix contre onze, les Angevins s'enfoncent et prenne un nouveau but, cette fois-ci d'Elye Wahi entré dix minutes plus tôt. Au terme d'un rush solitaire, l'attaquant du MHSC élimine facilement deux joueurs avant de trouver le chemin des filets d'une belle frappe croisée (5-0, 73e). Sur le banc, Abdel Bouhazama s'enfonce au fond de son siège et semble autant désabusé que ses joueurs.

"On s'est fait marcher dessus, analyse le coach angevin en conférence de presse. On prend un but d'entrée, tout se dérègle, pas de réaction des garçons face à une équipe de Montpellier qui veut s'en sortir, avait de vraies vertus de combativité. On concède beaucoup trop d'occasions, ça rentrait comme dans du beurre. Ce n'était pas qu'une question de défense mais aussi d'état d'esprit.

"Je pense que c'est mort"

"Je pense que c'est mort (pour le maintien), concède-t-il. On va terminer la saison, je vais rencontrer la direction pour qu'on puisse en discuter, il va falloir faire des choix forts. Je pense qu'il va falloir emmener des garçons qui auront envie de se battre jusqu'à la fin de la saison, pour le club, pour les supporters, pour leurs familles et pour eux. On ne peut pas abandonner. Je sens des garçons qui abandonnent."

Les hommes d'Abdel Bouhazama pointent à la dernière place de la Ligue 1 avec seulement dix points, à la 26e journée, plus faible total pour un club dans l'élite à ce stade de la compétition à égalité avec Brest en 1979-1980.