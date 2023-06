Ligue 1: Aristouy officiellement maintenu sur le banc du FC Nantes

Comme attendu, les dirigeants du FC Nantes ont décidé de continuer avec Pierre Aristouy pour les deux prochaines saisons. L'annonce de son maintien en poste a été officialisée ce jeudi.

Il a gagné le droit de rester. Parvenu à maintenir le FC Nantes en Ligue 1 après avoir remplacé Antoine Kombouaré à quatre journées de la fin de la saison, Pierre Aristouy a été conforté dans ses fonctions. Le jeune technicien (43 ans) a officiellement été maintenu ce jeudi à la tête de l’équipe première, jusqu’en 2025.

Nantes devra payer une amende à chaque match

Enfant du club, champion de France en 2001, il s’occupait des U19 nantais avant d’être propulsé sur le banc de l’équipe première le 9 mai. Grâce une victoire contre Angers (1-0) lors de la 38e journée, combinée à la défaite d’Auxerre face à Lens (3-1), les Canaris ont sauvé in extremis leur place dans l’élite.

Le soir même, Waldemar Kita avait publiquement exprimé la possibilité de continuer avec lui. "Il peut énormément progresser. J’ai envie de le garder, évidemment", avait confié le président du FCN. Tout en précisant : "Mais il y a le problème des diplômes. On va discuter." Finalement, le club a donc accepté de payer une amende de 25.000 euros par match de Ligue 1 puisqu’Aristouy ne possède pas le fameux BEPF (brevet d’entraîneur professionnel de football) requis à ce niveau.

Il devrait être épaulé dans sa tâche par Alain Pochat (adjoint), Julien Le Pape et Teddy Pellerin (préparateurs physiques), et Willy Grondin (coach des gardiens), en attendant le probable recrutement d’un second adjoint. Nantes a aussi démarré son mercato en levant l’option d’achat de Mostafa Mohamed pour 6,6 millions d’euros. L’Egyptien, buteur à huit reprises en Ligue 1, était prêté cette saison par Galatasaray. Dans le sens des départs, Ludovic Blas, en fin de contrat dans un an, suscite notamment l'intérêt du Stade Rennais, comme indiqué par RMC Sport.