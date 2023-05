Ligue 1: balayé par le PSG, Ajaccio est officiellement relégué en Ligue 2

Largement battu par le PSG ce samedi au Parc des Princes (5-0), l'AC Ajaccio est d'ores et déjà assuré de descendre en Ligue 2 à trois journées de la fin. Le club corse accompagne Angers, déjà relégué depuis la semaine dernière.

Avant même le début de la 35e journée, la tâche s'annonçait très compliquée pour l'AC Ajaccio. 18es avant le coup d'envoi du match face au PSG, les Corses ne devaient pas perdre pour conserver une - infime - chance de se maintenir en Ligue 1. Mais les hommes d'Olivier Pantaloni ont été balayés au Parc des Princes ce samedi (5-0), plombés notamment par un doublé de Kylian Mbappé, et seront officiellement en Ligue 2 la saison prochaine, un an seulement après la remontée dans l'élite. Il s'agit du premier ascenseur de l'histoire de l'ACA.

>> Revivez PSG-Ajaccio

Pire attaque du championnat derrière... Mbappé et Lacazette

L'exercice 2022-2023 a rapidement tourné au cauchemar pour Ajaccio, avec seulement six victoires en 35 matchs, 66 buts encassés (18e défense de Ligue 1) et seulement 22 inscrits, la pire attaque du championnat a marqué moins de buts que Kylian Mbappé (26) et Alexandre Lacazette (24).

À trois matchs de la fin, Ajaccio (23 pts) est donc la deuxième équipe reléguée après Angers la semaine passée. Les Corses ne peuvent plus espérer se sauver puisqu'ils comptent 11 points de retard sur Auxerre, premier non-relégable. Ils peuvent être rejoints par Troyes ce dimanche si l'ESTAC ne gagne pas à Rennes.