Ligue 1: Bordeaux arrache le nul face à Rennes

Grâce à but de Mexer en fin de rencontre, Bordeaux a arraché le point du match nul face à Rennes 1-1 dimanche lors de la 8eme journée de Ligue 1.

Que de regrets pour le Stade Rennais. L’équipe de Bruno Genesio a clairement perdu deux points à Bordeaux où elle a dû se contenter du match nul 1-1 dimanche lors de la 8eme journée de Ligue 1. Après avoir logiquement mené 1-0 grâce à un but de Gaëtan Laborde (56e), les Rouge et Noir ont concédé l'égalisation en toute fin de rencontre, grâce à un but plein de réussite de Mexer (88e). Les Girondins peuvent dire un grand merci à Benôit Costil.

Costil dans un grand jour

Décisif à de multiples reprises, le portier international fut même auteur d'une sublime ouverture qui aurait pu être décisive en seconde période. Grâce à lui, Bordeaux gratte un point inespéré qui ne rassurera pas totalement ses supporters avant un déplacement à Monaco dans une semaine. "Il y a eu de l'intention pour aller de l'avant mais je ne comprends pas pourquoi les Bordelais n'arrivent pas à enchaîner les matchs", note Manuel Amoros, consultant sur RMC.

Alors que les Girondins occupent la 16e place, Rennes va regretter ses nombreuses occasions manquées. Après son carton 6-0 face à Clermont mercredi, l'équipe de Bruno Genesio, 11e, rate aussi l'occasion de remonter dans le top 10. Pas l'idéal avant un déplacement chez les Néerlandais de Vitesse Arnhem jeudi en Europa Conference League (en direct sur RMC Sport).

5eme but de Laborde

Et le match alors ? Sur leur pelouse du Matmut Atlantique, les Girondins sont rapidement été dominés par leurs adversaires bretons. Benoît Costil a dû s’employer à plusieurs reprises devant Sulemana, Terrier, Martin ou Laborde pour éviter un naufrage durant les 45 premières minutes. Mais si son équipe n'était pas menée à la pause, et revient même avec "plus d’agressivité" selon Manuel Amoros, consultant pour sur RMC, le Stade Rennais a ouvert logiquement le score grâce à 5eme but de la saison de Gaëtan Laborde, bien servi par Hamari Troaré (56e 1-0). Sous l'impulsion de son gardien, Bordeaux a poussé, tant bien que mal et fini par arracher le point du match nul grâce à un but plein de réussite de l’ancien... Rennais Mexer (88e, 1-1).