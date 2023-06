Ligue 1: Brest espère évoluer dans son nouveau stade en 2027

Le Stade Brestois souhaite que la construction de sa nouvelle enceinte soit achevée à l'horizon 2027. Son président Denis Le Saint l’a annoncé ce lundi devant la presse. Lancé il y a plusieurs années, le projet fait face notamment à l’opposition d’associations écologistes.

Le vétuste stade Francis-Le Blé va-t-il enfin avoir un successeur? Le projet d’une nouvelle enceinte de 15.000 places en périphérie de Brest, dans la zone commerciale du Froutven, est prêt depuis plusieurs années maintenant au Stade Brestois. Le projet est porté par le président Denis Le Saint, en accord avec la municipalité. Mais ces derniers mois, il avance doucement. Le futur stade doit faire face notamment à l'opposition d'associations écologistes. Ces dernières y ont symboliquement planté des arbres au début du mois de mars dernier, par exemple.

Lors d'une conférence de presse ce lundi pour faire un point d'étape, le président du Stade Brestois a malgré tout annoncé un "objectif 2027" pour voir son équipe évoluer dans son nouvel écrin, avec l'espoir de voir débuter les travaux en 2025. "On a beaucoup écouté. On a revu le projet. Ce stade sera financé à 54,5% par le privé, 41,5% par le public, via des sociétés d'économie mixte et 4% par un organisme bancaire", explique-t-il en défendant un projet indispensable pour l'avenir du club en Ligue 1 ou Ligue 2, vu l'état de Francis-Le Blé.

"On va faire ce stade", assure le maire de Brest

"C'est un projet raisonnable avec 15.000 places, a appuyé le maire de Brest François Cuillandre. L'économie du projet ne repose pas que sur la Ligue 1 et on ne construit pas un stade pour le remplir une fois par an quand on reçoit le PSG".

Lors d'une interview au Télégramme le 6 juin dernier, Denis Le Saint avait été clair: "Si on ne nous suit pas sur la construction de ce stade, on se retirera du sport professionnel à Brest. Du foot et du handball (Le Saint est également propriétaire du Brest Bretagne Handball avec son frère Gérard, ndlr)". Des menaces toujours d'actualité. Le maire de Brest se montre tout de même rassurant: "Je comprends l'impatience. La question ne se pose pas car on va faire ce stade".