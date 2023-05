Ligue 1: Brest officiellement maintenu, Strasbourg y est presque

Accroché à Troyes ce dimanche (1-1), Strasbourg n'a pas encore officiellement acquis son maintien mais devrait, sauf cataclisme, rester en Ligue 1. En revanche, les Brestois verront bien l'élite la saison prochaine après leur victoire face à Clermont (2-1).

Les Strasbourgeois y sont presque. Accroché à Troyes - déjà condamné en Ligue 2 - ce dimanche, le Racing n'a pas encore mathématiquement officialisé son maintien en Ligue 1. Mais le club alsacien compte six points d'avance sur Nantes, premier relégable, à deux journées de la fin. Un matelas conséquent pour s'assurer une septième saison consécutive au sein de l'élite.

Sur une série de quatre victoires lors des cinq derniers matchs, les Alsaciens ont manqué de peu de faire plier l'ESTAC à domicile. Portés par une belle frappe de Mouhamadou Diarra en dehors de la surface, le RCSA a cédé sur un coup-franc direct de Rony Lopes et a manqué de réussite pour ramener une nouvelle victoire à dix contre dix. Avec 39 points, Strasbourg doit désormais officialiser son maintien lors des deux derniers matchs (réception du PSG et déplacement à Lorient).

Brest se sauve

Plus à l'ouest, les Brestois avaient également besoin d'une victoire pour valider leur maintien. Face à Clermont, les hommes d'Eric Roy ont renversé les Auvergnats au stade Francis-le-Blé (2-1) en marquant juste avant et après la pause. Mené sur un but de Neto Borges, Brest a réagi une minute plus tard grâce à Franck Honorat, et a pris l'avantage sur une frappe de Steve Mounié. 15es avec 41 points, ils ne peuvent plus être rejoints par les concurrents au maintien.

Le dernier ticket pour la Ligue 2 devrait donc se jouer entre Auxerre et Nantes. Avant son match face au PSG ce dimanche soir (20h45), l'AJA compte un point d'avance sur les Canaris, balayés par Montpellier samedi (0-3).

Les résultats du multiplex

Troyes 0-1 Strasbourg

Brest 2-1 Clermont

Nice 0-0 Toulouse

Reims 2-2 Angers

Le calendrier dans la lutte pour le maintien

Strasbourg: reçoit le PSG, va à Lorient

Auxerre: reçoit Paris, va à Toulouse, reçoit Lens

Nantes: va à Lille, reçoit Angers