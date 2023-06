Ligue 1: c'est officiel pour Francesco Farioli, Nice tient son (jeune) entraîneur

L’OGC Nice a officialisé l’arrivée de l’Italien Francesco Farioli au poste d’entraîneur. Inconnu du grand public, ce coach âgé seulement de 34 ans a grandi aux côtés de Roberto De Zerbi.

Nice tient son nouvel entraîneur. En quête d’un coach depuis la fin de sa collaboration avec Didier Digard, lequel avait succédé à Lucien Favre, le club azuréen a officialisé ce vendredi l’arrivée de Francesco Farioli sur le banc des Aiglons comme annoncé par RMC Sport. Méconnu du grand public, cet Italien âgé de seulement 34 ans (cinq ans de moins que Dante) s’est engagé pour les deux prochaines saisons. Ce diplômé de philosophie a une petite expérience du haut niveau.

Au poste de numéro un, il n’a sur son CV que deux expériences en Turquie, en Süper Lig où il a dirigé Karagümrük puis Alanyaspor jusqu’au mois de février.

>> Le mercato en direct

"Il façonne ses équipes avec l’intensité que nous recherchons"

Si Francesco Farioli a tapé dans l’oeil de Nice c’est aussi parce que cet ancien coach des gardiens a grandi aux côtés de Roberto De Zerbi à Sassuolo et Benevento. Et parce qu’il a des valeurs qui ont séduit la direction azuréenne, Florent Ghisolfi en tête : “Il a un style moderne et une méthodologie de travail dans laquelle nous nous reconnaissons, souligne le Directeur sportif du Gym. L’analyse des équipes qu’il a entraînées et nos nombreux échanges avec Francesco sur le projet de jeu à mettre en place ont conduit notre choix. Possession, agressivité avec et sans le ballon, capacité à défendre très haut, verticalité, présence dans la surface adverse… il façonne ses équipes avec l’intensité que nous recherchons. Il pourra s’appuyer sur l’expertise de notre cellule performance pour servir cette ambition."

Digard nommé directeur du groupe élite

Francesco Farioli, lui, ne cache pas son plaisir de rejoindre le club classé 9eme de Ligue 1 la saison passée. “Etre le nouvel entraîneur de l’OGC Nice est une immense fierté. Je connais et je suis l’évolution du club depuis des années. Les structures sont là, les personnes en place sont compétentes et déterminées : toutes les conditions sont réunies pour que nous fassions, ensemble, de belles choses. Pour y arriver, il faudra du travail et de l’humilité." Francesco Farioli prendra ses fonctions lundi pour la reprise du club. A noter enfin que Didier Digard reste au Gym. Il prendra la direction du groupe élite nouvellement constitué au Centre de Formation.