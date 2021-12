Ligue 1: ça ne va pas mieux pour l'OL, qui s'en sort très bien à Bordeaux

Englués dans le ventre mou du classement, les joueurs de l'OL ont perdu deux nouveaux points sur la pelouse de Bordeaux (2-2). Menés deux fois, les Girondins ont su revenir, mais ils restent sous la menace de Clermont, premier relégable.

Battu par le Stade de Reims en milieu de semaine, l'OL a été tenu en échec par Bordeaux ce dimanche au Matmut Atlantique (2-2), en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Deux fois devant, les Gones ont été rejoints à chaque fois par les Bordelais, qui ne décollent pas non plus en bas de classement.

Ce choc entre deux équipes grippées n’a pas tardé à s’animer, puisque Hwang et Paqueta ont buté tour à tour sur Lopes et Costil, avant que Malo Gusto ne trouve le poteau.

Denayer touché

Maîtres du ballon, les Lyonnais ont fini par faire sauter le verrou bordelais en ouvrant le score sur corner grâce à Jason Denayer, qui s’est élevé plus haut que tout le monde. Mais l’avantage a tourné court pour l’OL puisque Rémi Oudin a devancé le tacle de Malo Gusto pour égaliser dans le but vide, avant que Thiago Mendes ne redonne la main aux Gones d’une belle demi-volée aux 20 mètres. Avec un point noir: la sortie sur blessure de Jason Denayer, touché au talon après une rechute.

Les hommes de Peter Bosz ne sont pas passés loin de faire le break dès le retour des vestiaires, mais Lucas Paqueta a frappé au-dessus après un centre d’Emerson. Et la sanction n’a pas traîné à tomber, puisqu’Alberth Elis a profité d’une grossière erreur de Malo Gusto pour filer seul au but et battre Anthony Lopes.

Malgré deux énormes coups de chaud de Niang et Gregersen en fin de rencontre, les hommes de Peter Bosz s'en sortent miraculeusement avec un point et concèdent leur cinquième match nul de la saison en championnat. Ils restent 12e du classement, alors qu'un déplacement à Lille se profile dimanche prochain, trois jours après un match sans enjeu face aux Rangers en Ligue Europa.