Ligue 1: Cazoo, sponsor de l'OM et du LOSC, cesse ses activités en France et en Europe

Sponsor de l'OM et du LOSC depuis cet été, Cazoo annonce la fin de ses activités dans l'Union européenne. Ce qui pourrait remettre en cause les contrats "pluriannuels" noués avec les deux clubs français.

Adversaires ce samedi en championnat, l'Olympique de Marseille et le LOSC devront-ils se trouver un nouveau sponsor principal pour la suite de la saison ou à compter de l'année prochaine? Cazoo, dont le logo apparaît sur le maillot des deux clubs, annonce jeudi cesser ses activités dans l'Union européenne, et donc en France. L'entreprise britannique de ventes de voitures d'occasion en ligne a décidé de se concentrer sur le Royaume-Uni pour des raisons économiques.

"La société a l'intention de commencer une liquidation ordonnée de ses opérations en Allemagne et en Espagne et est en consultation avec les représentants de ses employés en France et en Italie. Cazoo facilitera une fermeture structurée pour ses clients, ses employés et ses fournisseurs et a informé les représentants des employés et les syndicats concernés dans chaque marché", déclare l'entreprise dans un communiqué, précisant que son départ de l'Union europénne lui fera économiser plus de 110 millions d'euros d'ici fin 2023.

L'entreprise a dévissé

Également partenaire de la Real Sociedad, de Valence, de Fribourg et de Bologne, Cazoo est devenu sponsor du LOSC et de l'OM au cours du printemps 2022. Les deux clubs avaient conclu un "accord pluriannuel", sans dévoiler de chiffres. Pour Lille, il est semble-t-il question de 4 millions d'euros par an.

L'entreprise était à l'époque décrite comme "leader européen" dans son secteur. Mais tous les voyants sont passés au rouge cet été. Le Monde faisait état en juin du départ de 15% du personnel de la société, dont la cotation en Bourse s'était effondrée. En août, le quotidien Les Échos soulignait que la société avait perdu 290 millions d'euros en un an.

Cazoo, dans son communiqué, n'a pas fait mention de ses contrats de sponsoring dans le football. Mais en l'absence d'activité à promouvoir en France, il se pourrait que ces partenariats soient en danger. Pour le moment, le sponsoring n’est pas remis en cause et l'OM n’a pas reçu d'information de la part de Cazoo.