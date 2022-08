Inquiétude pour l'OM et Lille: leur sponsor maillot Cazoo en grande difficulté financière

Comme le rapporte Les Echos ce jeudi, la société britannique Cazoo, sponsor maillot de l’Olympique de Marseille et de Lille, rencontre de très grosses difficultés sur le plan financier. Pas rassurant pour les deux formations de Ligue 1.

La saison de Ligue 1 n’a pas encore débuté, qu’elle apporte déjà son lot de mauvaises nouvelles pour l’Olympique de Marseille et le LOSC. Il ne s’agit pas ni l’infirmerie ni du mercato estival mais de l’avenir financier. A compter de l’exercice 2022-2023, Marseille et Lille ont comme point commun de partager le même sponsor maillot: Cazoo.

Fondée en 2018, cette société britannique spécialisée dans la vente en ligne de voitures d’occasion était déjà bien implantée dans son pays, en Premier League, en étant partenaire d’Aston Villa et d’Everton. Cotée en bourse, elle se vantait d’avoir l’une des croissances les plus rapides en Europe au cours des deux dernières années.

Et si Cazoo se retirait du marché français?

Problème, comme le rapporte Les Echos ce jeudi, la firme qui a développé le sponsoring en France mais aussi en Espagne (Valence, Real Sociedad), en Italie (Bologne) et en Allemagne (Fribourg), rencontre des sérieuses difficultés sur le plan financier. Les pertes sur six mois sont passées de 100 à 290 millions d’euros en un an. Alors que les réserves de cash diminuent et en dépit d’une levée de fonds de 630 millions d’euros au mois de février, le fondateur de Cazoo, Alex Chesterman, a tiré la sonnette d’alarme et annoncé un plan de 750 licenciements.

Mardi, il a indiqué que les objectifs de rentabilité étaient désormais recentrés sur le marché britannique, laissant la porte ouverte à un retrait de certains pays européens. Une perspective qui ne feraient pas les affaires de l’OM et du LOSC. Si nous n'en sommes pas encore à ce stade et qu'un contrat lie les deux clubs à Cazoo, Marseille et Lille se priveraient bien de recherches d'un nouveau sponsor dans les mois à venir.