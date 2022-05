Ligue 1: Cheick Diabaté ne ferme pas la porte à un retour à Bordeaux

Attaquant des Girondins de Bordeaux entre 2008 et 2016, Cheick Diabaté n’est pas contre l’idée d’un retour chez les Marines et Blancs. Actuellement lanterne rouge de Ligue 1, les Girondins ont besoin d’un miracle pour se maintenir dans l'Élite.

A la dérive en championnat, les Girondins de Bordeaux ont un pied et quatre orteils en Ligue 2. Un situation dramatique pour un club historique, notamment pour Cheick Diabaté, ancien artilleur de Bordeaux entre 2008 et 2016: “J’ai mal au cœur en voyant la situation des Girondins. C’est triste. C’est inimaginable pour moi de les voir descendre. Ce n’est pas un club de L2. Il n’y a qu’une chose à faire, se battre pour votre remonter, a-t-il affirmé pour 20 minutes à l’occasion d’un match caritatif à Bordeaux.

Ce samedi, les Bordelais prieront pour une large victoire contre Brest ainsi qu’un lourd revers de Saint-Etienne et Metz pour conserver sa place en Ligue 1.

Un ancien de la maison girondine pour sauver les meubles ? Cheick Diabaté n’est pas contre l’idée: “Un retour à Bordeaux ? Je ne pourrais jamais dire non aux Girondins ! Mais ce n’est pas à moi de décider mais à eux (les dirigeants). On verra.” Actuellement joueur de Al-Gharafa SC au Qatar, Cheick Diabaté (34 ans) est en fin de contrat en juin prochain et sera libre de s’engager où il le souhaite. Dans le Golfe depuis son départ de Osmanlispor en 2019, l'attaquant malien a inscrit 18 buts en 27 matchs cette saison. 20 minutes rappelle également que le joueur a un pied à terre dans la région, ce qui pourrait faciliter un retour.