Bordeaux: Kwateng et Niang surpris en boîte après le nul à Lorient, les supporters scandalisés

Malgré la situation critique de Bordeaux, qui s’apprête à descendre en Ligue 2, Enock Kwateng et M’Baye Niang se sont rendus en boîte de nuit après le nul contre Lorient, samedi au Matmut Atlantique (0-0). De quoi faire enrager de nombreux supporters des Girondins.

Bordeaux traverse actuellement l’un des épisodes les plus sombres de son histoire. Le club au scapulaire, fondé en 1910 et six fois champion de France, s’apprête à redescendre en Ligue 2, trente après son dernier passage dans l’antichambre de l’élite. Avant la dernière journée du championnat, les Girondins sont quasiment condamnés à la relégation.

Après leur match nul contre Lorient, samedi au Matmut Atlantique (0-0), ils occupent la dernière place du classement. Avec 3 points de retard sur Metz et Saint-Etienne, sachant qu’ils ont une différence de buts nettement moins bonne. A moins d’un miracle retentissant, ils évolueront en deuxième division la saison prochaine.

Une vague de colère et d’indignation

Une situation qui n’a pas empêché Enock Kwateng et M’Baye Niang de sortir de s’amuser un peu ces dernières heures. Les deux joueurs ont été aperçus en boîte de nuit, peu après le nul contre Lorient. Le latéral droit de 25 ans et l’attaquant de 27 ont été filmés dans un établissement nocturne. Le premier était titulaire face aux Merlus, alors que le second était écarté du groupe après une altercation avec le directeur sportif Admar Lopes.

La vidéo de leur virée a été diffusée sur les réseaux. Et elle a rapidement enflammé les supporters aquitains, scandalisés par le timing de cette sortie festive. Une vague d’indignation, de colère et d’insultes s’est abattue sur Kwateng et Niang. Les joueurs de David Guion boucleront leur saison cauchemardesque sur la pelouse de Brest, samedi lors l’ultime journée de Ligue 1 (21h).