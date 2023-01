Ligue 1: Clermont bientôt attaqué en justice par un de ses anciens joueurs

Retraité du football professionnel depuis septembre, Jérôme Phojo (29 ans) va engager une procédure judiciaire contre le CF63 pour défaut de suivi médical. La mononucléose et surtout une phlébite l’ont poussé à mettre fin à son rêve. Il pointe la responsabilité de son ancien club.

6 février 2022. Deux ans et demi après son dernier match, Jérôme Phojo découvre la Ligue 1. Un retour sur les terrains ponctué par une victoire sur la pelouse de l’OGC Nice (0-1). Qui l’aurait imaginé ? Certainement pas lui. Pendant 876 jours, le latéral droit du Clermont Foot 63 s’est battu contre son corps. La mononucléose l’a d'abord éloigné des terrains : “J’étais vraiment à plat. J’ai perdu cinq kilos, j’étais tout maigre au niveau des jambes”, expliquait-il à nos confrères de La Montagne. Le vainqueur de la Gambardella en 2011 avec Monaco fait alors le dos rond et patiente jusqu’au retour des jours meilleurs. Mais quand ceux-ci arrivent, il déclenche une phlébite au niveau du mollet. “On m’a dit que je ne pourrais plus jouer, j’en ai eu les larmes aux yeux” confiait alors Jérôme Phojo. Mais avec courage et abnégation il parvient à réintégrer le groupe professionnel. Un combat rude mais qui laisse un goût amer à l’ancien défenseur, désormais jeune retraité.

“La vraie histoire est moins belle que ça”

Son contrat avec Clermont s’est terminé l’été dernier. L’entrée en jeu à Nice sera la seule apparition de sa carrière en Ligue 1. En septembre, le rêve prend fin et Jérôme Phojo annonce la fin de sa carrière de footballeur. “La mononucléose est derrière moi, en revanche la phlébite est devenue mon compagnon de tous les jours. J’ai des séquelles qui resteront à vie. Minimes pour une vie lambda, mais importants pour une vie de sportif.“ Restent alors les souvenirs et cet ultime combat pour découvrir l'élite du football français : “La vraie histoire est moins belle que ça. Certes j’ai refoulé les pelouses, mais j’aurais pu continuer à jouer si le suivi avait été bien fait. (...) J'ai passé cinq années à Clermont et je ne crache pas sur l’aventure footballistique mais j’ai failli y rester. La santé c’est le plus important et clairement le club a mal analysé la chose au moment des premiers symptômes. Derrière, ça s’est aggravé.”

“J’aurais pu y rester”

Jérôme Phojo va engager une procédure judiciaire contre son ancien club pour défaut de suivi médical. “Mon but c’est d'avertir parce que ça peut arriver à d’autres joueurs. Si ça avait été mieux géré, j'aurais pu continuer à jouer au foot. Mais l’essentiel est surtout la vie. Je suis passé très près de quelque chose de très grave, j’aurais pu y rester.“ Selon lui, le Clermont Foot 63 aurait pu éviter un tel sort et il doit son salut à son entourage : “Il y a un soir où si mes proches ne font pas le nécessaire, je ne sais pas si je passe la nuit. Je remercie d’ailleurs le personnel de l'hôpital de Mantes-la-Jolie. Ça aurait dû être celui de Clermont si le travail avait été bien fait par le club, mais il y a eu un manquement.”