Ligue 1: Courbis "ne croit pas une seule seconde" à un suspense pour le titre cette saison

Membre de la Dream Team RMC Sport, Rolland Courbis ne pense pas qu'il y aura du suspense pour le titre de la saison 2021-2022 de Ligue 1. L'ancien entraîneur de Montpellier considère que le PSG, largement favori, ne pourra être challengé.

Le Paris Saint-Germain doit-il craindre une deuxième saison de suite sans titre de champion de France? Rolland Courbis ne mettrait pas un sou sur cette hypothèse. Le membre de la Dream Team RMC Sport estime que le club de la capitale a tout pour récupérer facilement la couronne chipée la saison passée par le LOSC.

"C'est difficile de faire mieux que l'effectif du Paris Saint-Germain, même si tout n'est pas encore terminé et qu'il y a encore trois bonnes semaines de mercato. Il va y avoir les premières journées, les premières contre-performances, les premières blessures... Certains joueurs dans chaque club qui sont en instance de départ, d'autres où il y a des négociations pour les faire venir... Ce n'est pas tout à fait terminé, et on peut s'orienter vers un championnat intéressant. Mais aussi serré que la saison dernière? Je n'y crois pas une seconde", a déclaré Rolland Courbis.

La course à l'Europe pour Lille

"Qu'il puisse y avoir trois ou quatre équipes capables de faire un très bon championnat, qu'il y ait une équipe surprise comme Marseille ou Nice, et ce serait des demi-surprises, oui. Mais qu'il y ait du suspense pour le titre, je n'y crois pas", a-t-il martelé.

Récemment dans le RMC Football Show, Rolland Courbis s'est d'ailleurs exprimé en ce sens à propos des objectifs du Losc pour cette saison 2021-2022. "Il serait impensable de penser au titre, avait-il lâché. L'objectif est d'être non pas en Ligue des champions, mais en coupe d'Europe, c'est tout à fait logique."