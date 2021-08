Ligue 1: sur quelle chaîne regarder Monaco-Nantes

La Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi soir avec un match d'ouverture de la saison 2021-2022 entre l'AS Monaco et le FC Nantes. La partie sera à suivre à partir de 21h et sera diffusée sur Prime Vidéo, avec la chaîne Pass Ligue 1, le service proposé par Amazon, nouveau détenteur de droits pour la compétition.

C'est une saison excitante de Ligue 1 qui s'annonce. Près de trois mois après le sacre du LOSC devant le PSG, le championnat de France fait son grand retour ce vendredi soir, avec une rencontre à Louis II entre l'AS Monaco et le FC Nantes. Trois jours après sa victoire (2-0) lors du 3e tour préliminaire de Ligue des champions face au Sparta Prague, le club monégasque enchaîne.

Cette rencontre d'ouverture entre l'AS Monaco et le FC Nantes sera à suivre ce vendredi à partir de 21h et sera diffusée sur Pass Ligue 1 par Prime Vidéo, le nouveau flux proposé par Amazon. Cette nouvelle chaîne pour le football français, ou plutôt ce nouveau flux, avait déjà pris l'antenne dimanche dernier pour diffuser le Trophée des champions et la victoire du LOSC (1-0) face au PSG.

Troisième de la dernière saison de Ligue 1, l'équipe dirigée par Niko Kovac est obligée de passer par deux tours de barrage pour se qualifier pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions. Ce mardi, si le match a été perturbé par des cris racistes à l'encontre d'Aurélien Tchouamén, le club de la Principauté a réussi à faire abstraction de ce triste contexte pour s'imposer (2-0) et prendre un bel avantage, avant le retour à Louis II mardi prochain.

Du côté du FC Nantes, Antoine Kombouaré est resté à la tête de l'équipe. L'entraîneur kanak avait réussi son pari la saison dernière de maintenir son club formateur dans l'élite, à l'issue d'un barrage face à Toulouse. Mais l'été a encore été assez agité autour de la présidence de Waldemar Kita et d'une potentielle vente, souhaitée par de nombreux supporters.