Ligue 1: des joueurs envisagent de poursuivre l'UNFP après avoir perdu leurs économies

Selon une enquête de L'Equipe, une trentaine de joueurs, anciens joueurs et entraîneurs envisagent de saisir la justice. Ils accusent l'UNFP de les avoir mal conseillés sur des placements qui devaient être garantis et qui se sont avérés désastreux.

Aux commandes de l'Union syndicale des footballeurs professionnels (UNFP) depuis 1969 et encore réélu en décembre dernier, Philippe Piat (81 ans) est aujourd’hui dans la tourmente. Dans une longue enquête en trois volets dévoilée samedi, L’Equipe révèle dans un premier temps que l’ancien attaquant de Strasbourg pourrait être placé dans une situation de conflits d'intérêts en raison de ses liens avec Alain Guerrini, le patron en France du groupe Panini, qui rapporte aujourd'hui près d'un million d'euros par an à l'UNFP avec ses célèbres albums, grâce à l'exploitation des droits à l'image collectifs des joueurs.

L'UNFP a déposé une main courante

Cette manne financière a été contestée en justice par certains footballeurs, actifs et retraités. Le tribunal a rejeté la quasi-totalité de ces actions en justice, en raison de la prescription, mais pas celle par exemple de Jérémy Doku. L’avocat de l'international belge du Stade Rennais explique que son client n'a jamais adhéré syndicat, qu’il n’a pas donné son accord pour une cession totale et sans contrepartie de ses droits à l'image collectifs, et qu’il n’a pas été rémunéré pour l’exploitation de son image dans les albums Panini.

"J'ai été étonné de l'attitude de l'UNFP qui a tout fait pour nous dissuader de faire valoir nos droits devant les juridictions civiles. Une telle posture interroge", indique à L'Equipe l'avocat de Doku, Me Elie Dottelonde, qui poursuit Panini et l'UNFP pour atteinte au droit à l'image. "Le chèque envoyé tous les ans à chaque joueur, et dont se prévaut l'UNFP, ne viendrait selon lui que rétribuer l'exploitation de l'image des footballeurs par les concepteurs de jeux vidéos", précise L'Equipe.

Toujours d'après le quotidien, l’UNFP a aussi dû "puiser dans ses caisses, en partie alimentées par l'argent de tous les footballeurs, pour rembourser les dettes colossales de ses filiales commerciales". Une trentaine de joueurs, anciens joueurs et entraîneurs envisageraient de saisir la justice à ce sujet. Ils reprochent au syndicat "de les avoir mal conseillés sur des placements qui devaient être garantis et juteux et qui se sont révélés catastrophiques". Certains vont plus loin et accusent l'UNFP de les avoir ruinés via des investissements dans des chambres médicalisées.

Philippe Piat, lui, estime que sa filiale créée en 1990 et consacrée aux placements financiers (Europ Sports Conseil) n'a commis aucune faute et qu’il n’a aucune raison de rembourser qui que ce soit. En réponse, l'UNFP a aussi déposé une main courante pour menace et chantage à l'encontre d'anciens salariés. La filiale en question a depuis été dissoute.