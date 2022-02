Ligue 1 en direct: les infos de la 23e journée

Peter Bosz pourrait lancer ses deux nouveaux joueurs., Tanguy Ndombélé et Romain Faivre, samedi à Lyon (21h). "Ils se sont entrainés deux fois avec nous, la veille du match contre Marseille et ce jeudi matin, a confié l'entraîneur jeudi. On était à J+2 après le match aujourd'hui donc c’était plus qu’un décrassage mais pas beaucoup plus. Ils arrivent à un moment où la saison a déjà démarré. Il sont prêts à jouer pour Monaco et si je le souhaite je peux les prendre dans le groupe."