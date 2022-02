OM: Gerson dans le groupe marseillais contre Angers

Jorge Sampaoli a convoqué 20 joueurs pour la réception d'Angers ce vendredi (21h), pour une affiche comptant pour la 23e journée de Ligue 1. Les recrues Cédric Bakambu et Sead Kolasinac sont bien là, tout comme Gerson, de retour de sélection.

Trois jours après sa défaite face à l'OL (2-1), l'OM aura l'occasion de se relancer ce vendredi (21h). Au Vélodrome, les joueurs de Jorge Sampaoli défieront Angers, avec la volonté de conforter leur troisième place au classement après 22 journées. Pour l'occasion, le technicien argentin a convoqué 20 joueurs.

Bakambua et Kolasinac dans le groupe

Le fait le plus notable est le retour de Gerson dans le groupe, revenu de la sélection brésilienne. Konrad De la Fuente est lui le principal absent, alors que l'ailier souffre d'une déchirure et ne reprendra l'entraînement que ce week-end. Les recrues Sead Kolasinac et Cédric Bakambu reviennent dans le groupe, eux qui n'étaient pas présents face à Lyon.

Victime d'une suspension pour le match contre l'OL, Leonardo Balerdi est logiquement de retour également. Bamba Dieng et Pape Gueye continuent eux leur parcours en Coupe d'Afrique des Nations et disputeront ce dimanche la finale avec le Sénégal.

Après cette réception d'Angers, l'OM enchaînera mercredi avec un déplacement à Nice, pour un quart de finale de Coupe de France. Puis en Ligue 1, le club de Pablo Longoria continuera son parcours sur la pelouse de Metz dimanche 12 février, dernier rendez-vous avant le huitième aller de Conference League face à Qarabag.