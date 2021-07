Ligue 1 en direct: beIN Sports pourrait diffuser deux matchs lors de la 1ere journée, Canal+ le reste de la saison

Selon nos informations, un scénario semble se détacher pour l’issue du feuilleton des droits télévisés. Une source proche du dossier indique ce mardi qu'il est probable que BeIN diffuse la première journée de championnat avant que Canal+ ne prenne le relais pour le reste de la saison.

Le groupe qatari active aussi ce mardi sa procédure juridique contre la Ligue de Football Professionnel. Une décision qui intervient après le verdict rendu par le tribunal de commerce de Nanterre vendredi dernier. L’institution avait donné raison à Canal + sur la suspension de son contrat de sous-licence pour le lot 3 (samedi 21 heures et dimanche 17 heures). 2 sont finalement lancées par BeIN Sports : auprès du Tribunal civil en vertu de l'article 11.95 et pour une affaire de concurrence auprès de la commission européenne. Pour terminer, la chaîne pourrait rapidement activer deux autres procédures, avec l’Autorité de la concurrence mais aussi des dommages et intérêts pour "mauvaise foi" contre la LFP.

En réponse, la Ligue a elle aussi entamé une procédure en référé contre le diffuseur qu’elle qualifie d’unique partenaire contractuel. BeIN a d’ailleurs reçu ce mardi matin l’assignation. Une source proche de la Ligue indique pour conclure qu’avec toutes ces procédures lancées "le timing va être très serré". "Mais il ne fait plus trop de doute que Canal va payer et diffuser."