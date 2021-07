PSG-Séville: Sergio Ramos toujours absent et forfait pour le Trophée des champions

Sergio Ramos est bien absent pour le match amical entre le PSG et Séville, ce mardi (21h). Le défenseur espagnol est aussi forfait pour le Trophée des champions face à Lille, dimanche. Son retour à l'entraînement n'est pas prévu avant la semaine prochaine.

Le PSG a communiqué le groupe de 23 joueurs pour le match amical face au FC Séville, ce mardi (21h). Comme attendu, Sergio Ramos n'y figure pas en raison d'une lésion au mollet gauche contractée à l'entraînement en fin de semaine dernière.

"Son retour a l’entraînement est à prévoir dans une semaine", indique le club dans un communiqué. Cela signifie donc que le défenseur espagnol est d'ores et déjà forfait pour le Trophée des champions contre Lille, dimanche (20h) à Tel Aviv.

Arrivé libre il y a trois semaines après la fin de son contrat au Real Madrid, Ramos n'a toujours pas joué avec sa nouvelle équipe lors des matchs amicaux. Le staff parisien ne souhaite prendre aucun risque avec le joueur de 35 ans.

>> Suivez toutes les infos de la L1 EN DIRECT

D'autres joueurs manqueront le match face à Séville: Rafinha en soins pour une entorse du genou, Colin Dagba est en phase de reprise dans les suites d’une entorse de cheville et Juan Bernat qui "continue sa reprise progressive avec le groupe avec de bonnes sensations".

Les internationaux ayant effectué leur retour à l'entraînement le week-end dernier (comme Mbappé et Kimpembe notamment ) sont absents, tout comme ceux encore en vacances. Selon UOL Esporte, la reprise est programmée le 2 août pour les Brésiliens Neymar et Marquinhos. Cela devrait aussi être le cas pour les Argentins Leandro Paredes et Angel Di Maria ainsi que pour les Italiens Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma.