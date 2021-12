Ligue 1 en direct: suivez les infos avant la 19e journée

Alors que Lionel Messi n'a marqué qu'un seul but en Ligue 1 cette saison (plus cinq passes décisives), Leonardo a défendu le bilan de la star argentine sur Europe 1. "Lionel Messi est indiscutable pour moi. Si tu commences à discuter Messi, c’est que tu n’as rien compris au football. Lui et Kylian Mbappé ont participé à presque tous les buts du club. Il est déterminant et décisif. Nous n’avons pas pris Messi pour faire le show à chaque match. Avec lui, c’est sûr que nous sommes plus compétitifs. Il peut décider à chaque match. Il est adaptable parce que c’est un génie et les autres génies que nous avons vont s'adapter à lui."