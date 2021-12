PSG: Leonardo défend le bilan de Messi et ses "premiers mois incroyables"

Arrivé pendant l'intersaison au PSG, Lionel Messi connait un début de saison mitigé. Mais les performances de l'attaquant argentin n'inquiètent pas son directeur sportif Leonardo. Le dirigeant brésilien a défendu dimanche le bilan de la nouvelle star parisienne.

Une fois l'euphorie passée, la signature de Lionel Messi au PSG suscite plusieurs questions, notamment en Ligue 1 où ses performances déçoivent. L'attaquant argentin n'a marqué qu'un seul but en championnat malgré dix apparitions. Si cinq passes décisives viennent s'ajouter à cet unique pion, les débuts de "La Pulga" laissent les supporters franciliens sur leur faim. Mais pas Leonardo. Interrogé dimanche sur les prestations de Lionel Messi, le directeur sportif parisien s'est montré emballé.

"Lionel Messi est indiscutable pour moi. Si tu commences à discuter Messi, c’est que tu n’as rien compris au football. Nous, on ne peut pas douter, a lancé le dirigeant du PSG lors d'un entretien accordé à Europe 1. Si vous regardez les chiffres de Messi, ses six premiers mois sont incroyables. Lui et Kylian Mbappé ont participé à presque tous les buts du club. Il est déterminant et décisif. Nous n’avons pas pris Messi pour faire le show à chaque match. Avec lui, c’est sûr que nous sommes plus compétitifs. Il peut décider à chaque match."

Leonardo: "Un génie et les autres génies que nous avons vont s'adapter"

Encore perfectible en Ligue 1, où le niveau physique le change clairement de la Liga, Lionel Messi se voit parfois reprocher son manque d'implication pendant les matchs. Positionné le plus souvent sur l'aile droite par Mauricio Pochettino, certains fans ou observateurs lui reprochent de ne pas assz faire d'efforts pour l'équipe. Là encore, Leonardo l'a défendu avec insistance: ce n'est pas le rôle du septuple Ballon d'or.

"Qui a dit qu’il devait courir 12 kilomètres à chaque match? Cela fait 20 ans qu’il joue de la même manière. Cela change quand vous avez d’autres joueurs à côté de vous, a poursuivi le directeur sportif auriverde du PSG. Mais lui, il est adaptable parce que c’est un génie et les autres génies que nous avons vont s'adapter à lui."

"Ceux qui pensent qu’il marche sont ceux qui cherchent les problèmes"

Selon Leonardo, au contraire, Lionel Messi a réussi une adaptation express à la France, à la vie parisienne et au PSG.

"Mais voilà, il a passé 20 ans au même endroit, et nous l’avons fait venir en trois jours. Trois jours! C’était complètement inattendu pour lui, a encore estimé le dirigeant du club de la capitale. Ceux qui pensent qu’il marche sont ceux qui cherchent les problèmes. Même Idrissa Gueye, qui court 15 kilomètres par match, marche sur le terrain."

Après un début de championnat perturbé par les soucis physiques et les aller-retours en sélection, l'Argentin reste sur cinq titularisations consécutives en Ligue 1. Le tout agrémenté d'un but et de cinq caviars.

Des performances à mettre en parallèle avec celles en Ligue des champions. En cinq matchs européens, l'ex-Barcelonais a trouvé à cinq reprises le chemin des filets. De bon augure pour la suite de la saison et notamment pour la double confrontation à venir, les 15 février et 9 mars 2022, contre le Real Madrid.