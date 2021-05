Ligue 1 en direct: Tchouaméni élu meilleur espoir aux Trophées UNFP

Comme indiqué ce vendredi, une réunion est prévue ce mardi à Nîmes après l'annonce du désengagement du président et actionnaire majoritaire du club, Rani Assaf. "Je suis comme tous les salariés, je sais qu'on est convoqué mardi, a expliqué l'entraîneur nîmois Pascal Plancque en conférence de presse, ce samedi matin. On nous rapporte pas mal de choses et on lit pas mal de choses. On sait que de nombreux clubs sont en difficulté, même si ici ça dépasse le domaine financier."