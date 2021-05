Ligue 1: Tchouaméni élu meilleur espoir aux Trophées UNFP

Le milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouaméni a remporté le trophée UNFP du meilleur espoir de la saison en Ligue 1, succédant ainsi au Parisien Kylian Mbappé.

En compétition avec Eduardo Camavinga (Rennes), son coéquipier Sofiane Diop (Monaco), Amine Gouiri (Nice) et Maxence Caqueret (OL), Aurélien Tchouaméni (21 ans, 2 buts, 4 passes en 35 matchs) a été désigné meilleur espoir de la saison de Ligue 1 lors des Trophées UNFP. "C’est une grande fierté de remporter ce trophée, a réagi l’intéressé. Une surprise ? Un peu, mais au vu de ma saison, je me suis dit que j’avais des chances de le remporter. C’est chose faite, et je suis extrêmement content. C’est un trophée individuel, je vais pouvoir commencer à garnir ma salle des trophées."

L'Euro avec les Espoirs, avant la Ligue des champions sous le maillot de Monaco ?

Aurélien Tchouaméni est devenu au fil de la saison un élément important voire indispensable du milieu de terrain de l’AS Monaco, impérial dans l’entrejeu d’une équipe qui s’est longtemps battue pour le titre en Ligue 1. L'ancien Bordelais s’est révélé au sein d’une jeune génération, aux côtés de Youssouf Fofana. Aussi impressionnant avec son club de Monaco qu’avec les Espoirs, Aurélien Tchouaméni va disputer la phase à élimination directe de l’Euro de la catégorie à partir du 31 mai, avec l’ambition de disputer la finale, prévue le 6 juin.

Mais en attendant de rejoindre la sélection française, Aurélien Tchouaméni a un dernier match à disputer en Ligue 1 ce dimanche. Un succès à Lens permettra non seulement de digérer la finale de la Coupe de France perdue contre le PSG, mais aussi et surtout au club du Rocher de prendre la troisième place synonyme de Ligue des champions. Cette participation à la C1 constituerait une nouvelle étape pour la progression des jeunes joueurs prometteurs de l’ASM, tels Youssouf Fofana et Aurélien Tchouaméni.