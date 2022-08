Ligue 1: et le maillot le plus cher est...

Le site spécialisé Footpack s'est penché sur le prix des maillots des différents clubs de Ligue 1 à l'orée de la nouvelle saison.

Avec 9% des suffrages, il est en tête du vote du plus beau maillot de Ligue 1 sur RMC Sport (venez ici pour participer au vote), mais le maillot domicile de l'OM n'est pas seulement le plus beau, il est aussi le plus cher.

C'est la conclusion de l'étude menée par Footpack, site spécialisé en équipements de football qui s'est penché sur le prix des maillots vendus par les boutiques officielles des clubs de l'élite. Et pour être exhaustif, le site s'est aussi penché sur le prix des flocages et du badge Ligue 1.

tableau prix des maillots de Ligue 1 (Footpack) © RMC SPORT

10 euros le badge Ligue 1 à Lorient

Verdict sans appel, l'OM bat le PSG d'une courte tête: 115,90 euros contre 114,99 pour la totale. Loin, très loin d'Ajaccio, le maillot le plus abordable (65 euros pour le maillot seul, 75 euros avec flocage et badge).

Sans surprise, plus le club pèse dans le paysage du football français, plus le maillot est cher. Seuls Reims, Angers, Auxerre et donc Ajaccio proposent un maillot à moins de 100 euros. Petite surprise, le troisième maillot le plus cher de Ligue 1 est... orange, puisque c'est celui de Lorient (114 euros), la faute notamment au badge Ligue 1 facturé près de deux fois plus cher que la moyenne (10 euros contre 5,80 en moyenne).